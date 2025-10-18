Повысят ли цены на такси?

Согласно требованиям законодательства, о введении ограничений на количество дополнительных разрешений для осуществления пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси необходимо уведомлять за 60 дней. Об этом заявил руководитель пресс-службы Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджев.

«Учитывая это и вступление в силу решения о введении квот на выдачу разрешений с 1 ноября, выдача разрешений и пропускных карт для осуществления таксомоторной деятельности будет продолжена до 31 декабря», — отметил представитель агентства.

Он также обратился к водителям такси с рекомендацией обновить транспортные средства: «В дальнейшем использование автомобилей старше 15 лет для таксомоторной деятельности будет невозможно. Поэтому мы советуем обновить машины, особенно выпущенные в 2011 году, до истечения установленного срока».

Оруджев опроверг распространившиеся слухи о возможном росте цен и сокращении рабочих мест в отрасли: «На данный момент насчитывается 35 тысяч активных разрешений на таксомоторную деятельность, однако ежедневно на линии выходит лишь 22–23 тысячи автомобилей. Таким образом, установление квоты в 25 тысяч не повлияет на рынок и не вызовет дефицита такси. Напротив, это поможет сформировать профессиональный рынок труда и повысить качество обслуживания населения».

Представитель AYNA также уточнил, что лимит будет применяться не к водителям, а к количеству транспортных средств, поэтому это не приведет к сокращению числа рабочих мест.