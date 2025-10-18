Выйди из класса и зайди нормально!

Если вы поймаете какого-нибудь прохожего, сколько-нибудь наблюдающего за международными новостями, и спросите его, зачем Зеленский в этот раз ездил в Вашингтон, он вам уверенно ответит: «За «томагавками». Получила Украина эти знаменитые американские ракеты? Не получила. Успех? Провал. Добавил огоньку ожиданиям публики журналист Fox News Питер Дьюси, на предпереговорной пресс-конференции в Белом доме задавший вопросы Зеленскому и Трампу о заинтересованности лидеров, одного, соответственно, в «томагавках», другого - в украинских дронах. Ответы были поняты как стремление Украины заключить сделку по обмену своих дронов на американские ракеты. Трамп подтвердил заинтересованность США в украинских БПЛА, но по ходу пресс-конференции выразил надежду, что отправлять «томагавки» в Украину не придется, если раньше удастся договориться о мире.

Что интересно, накануне поездки буквально все, включая самих украинцев и американцев, разводили руками и говорили, что нынче нет возможности поставить такое количество ракет, которое бы существенно изменило соотношение сил на поле боя. Хотя, говорили украинцы, хорошая штука, лишними не будут. Толку никакого, а отношения Америки с нами еще больше испортит, говорили русские. И вот эти «никчемные» ракеты заняли центр внимания заинтересованной публики. Есть ходовая история о художнике-декораторе, который, оформляя очередной спектакль, пририсовывал на декорации маленькую зеленую собачку. Театральное начальство возмущенно требовало ее убрать, а на остальное художество уже не обращало внимание и принимало работу. За всеми разговорами о «томагавках» прошло будто незамеченным пребывание в США правительственной группы во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая интенсивно работала несколько дней, готовя визит Зеленского. Были проработаны важные договоренности с Министерством энергетики США и ведущими энергетическими компаниями, которые помогут устойчивости украинской энергосистемы в противостоянии российским ударам. С оборонными компаниями – двусторонние договоры на поставку оружия и строительство производственных мощностей в Украине. В частности, по производству компонентов и техническому обслуживанию комплексов Patriot. Трамп дал свое добро.