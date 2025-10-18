USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Выйди из класса и зайди нормально!

Леонид Швец, автор haqqin.az
18 октября 2025, 23:35 1695

Если вы поймаете какого-нибудь прохожего, сколько-нибудь наблюдающего за международными новостями, и спросите его, зачем Зеленский в этот раз ездил в Вашингтон, он вам уверенно ответит: «За «томагавками». Получила Украина эти знаменитые американские ракеты? Не получила. Успех? Провал.

Добавил огоньку ожиданиям публики журналист Fox News Питер Дьюси, на предпереговорной пресс-конференции в Белом доме задавший вопросы Зеленскому и Трампу о заинтересованности лидеров, одного, соответственно, в «томагавках», другого - в украинских дронах. Ответы были поняты как стремление Украины заключить сделку по обмену своих дронов на американские ракеты. Трамп подтвердил заинтересованность США в украинских БПЛА, но по ходу пресс-конференции выразил надежду, что отправлять «томагавки» в Украину не придется, если раньше удастся договориться о мире.

Если все это провал, то что такое успех?

Что интересно, накануне поездки буквально все, включая самих украинцев и американцев, разводили руками и говорили, что нынче нет возможности поставить такое количество ракет, которое бы существенно изменило соотношение сил на поле боя. Хотя, говорили украинцы, хорошая штука, лишними не будут. Толку никакого, а отношения Америки с нами еще больше испортит, говорили русские. И вот эти «никчемные» ракеты заняли центр внимания заинтересованной публики.

Есть ходовая история о художнике-декораторе, который, оформляя очередной спектакль, пририсовывал на декорации маленькую зеленую собачку. Театральное начальство возмущенно требовало ее убрать, а на остальное художество уже не обращало внимание и принимало работу.

За всеми разговорами о «томагавках» прошло будто незамеченным пребывание в США правительственной группы во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая интенсивно работала несколько дней, готовя визит Зеленского. Были проработаны важные договоренности с Министерством энергетики США и ведущими энергетическими компаниями, которые помогут устойчивости украинской энергосистемы в противостоянии российским ударам. С оборонными компаниями – двусторонние договоры на поставку оружия и строительство производственных мощностей в Украине. В частности, по производству компонентов и техническому обслуживанию комплексов Patriot. Трамп дал свое добро.

За всеми разговорами о «томагавках» прошло будто незамеченным пребывание в США правительственной группы во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая интенсивно работала несколько дней, готовя визит Зеленского

На 25 лет (прописью: двадцать пять) подтвержден механизм поддержки Украины американским оружием за средства европейских стран НАТО (программа PURL). Тема продажи продукции своего ВПК европейцам особенно греет душу Дональда Трампа.

Идет интенсивная подготовка украинско-американского соглашения по беспилотникам, тем самым, заинтересованность в которых высказал президент США. Нет, не в обмен на ракеты, как неправильно поняли журналисты, тут никакой обусловленности нет. Как нет и запрета на поставки дальнобойного оружия Украине: подготовительные работы не остановлены, и в случае срыва Путиным мирных инициатив Трампа оно отправится в Украину. По «томагавкам» называется неплохая цифра: до 200 единиц.

Если все это провал, то что такое успех?

Безусловно, многие порадовались бы, если бы Дональд Трамп не стал давать Путину шанс исправить в Будапеште свое оскорбительное поведение, продемонстрированное в Анкоридже, а сразу бы занял максимально жесткую позицию. Но американский президент решил зайти еще на один дипломатический круг. Как когда-то в школе: «Выйди из класса и зайди нормально!» Он все еще надеется выдавить мир из Путина до конца 2025 года. Остается надеяться вместе с ним. И готовиться на тот случай, если у Трампа опять не получится.

