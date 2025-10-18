Трамп давит на Киев, а не на Москву

Президент США Дональд Трамп намерен добиться прорыва в урегулировании российско-украинской войны, при этом давление он оказывает не на Москву, а на Киев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напоминает о состоявшемся визите президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, а также об анонсе нового саммита с участием российского лидера Владимира Путина с Трампом в Будапеште. Далее журналисты ссылаются на представителя администрации Трампа, который изложил позицию американского лидера по вопросам урегулирования конфликта.

«Внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа давить на Путина, который пока не проявляет особого интереса к уступкам, необходимым для заключения сделки. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву», – отмечает WSJ со ссылкой на неназванного чиновника.

Как отмечает издание, Трамп рассчитывает, что еще один раунд личной дипломатии – в Будапеште – позволит добиться прорыва в затянувшейся более чем на три года российско-украинской войне после месяцев безрезультатных переговоров. Его команда закулисно работает над тем, чтобы подкрепить инициативу главы государства более весомыми дипломатическими инструментами по сравнению с теми, что использовались в ходе его августовской встречи с российским лидером на Аляске, подчеркивает WSJ.

По словам представителей администрации, США, стремясь создать основу для потенциального соглашения, намерены активизировать контакты с Россией на более низком уровне до возможной встречи в Будапеште. Американскую делегацию на переговорах, как ожидается, возглавят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Это решение, по данным издания, было положительно воспринято как в Киеве, так и в ряде европейских столиц. Кроме того, The Wall Street Journal приводит мнение бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы Дэниела Фрида, который считает, что Вашингтон до сих пор не использовал весь доступный потенциал давления на Россию.

«Существуют инструменты, позволяющие усилить давление на русских в экономическом и военном плане, но мы их не используем», – указал он.