Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

BMW Папы Римского ушел с молотка

18 октября 2025, 23:59

Мотоцикл, принадлежавший Папе Римскому Льву XIV, продан на аукционе в Мюнхене за 156 тыс. евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental 2024 года выпуска был передан Папе Римскому Льву XIV в сентябре этого года организацией Jesus Bikers, участники которой прибыли в Ватикан из немецкого Шаафхайма.

«Здесь [в Ватикане] мотоцикл проехал по знаменитым ступеням собора Святого Петра, а затем был припаркован на платформе, где понтифик расписался на топливном баке и сделал фотографии с мотоциклом», – говорится в сообщении.

Байк был изготовлен по индивидуальному заказу в немецкой мастерской Motorrad Witzel и окрашен в новый цвет Witzel Mystikweiß Brillant, вдохновленный дизайном «папамобиля». Все вырученные от продажи средства будут переданы благотворительной организации Missio Austria для реализации проектов помощи детям на Мадагаскаре.

Папа Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) был избран главой Римско-католической церкви 8 мая 2025 года. Он стал первым понтификом из Северной Америки и первым представителем Ордена Святого Августина, занявшим Святой престол. Избрание состоялось с четвертой попытки.

