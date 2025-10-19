USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Экс-президент начнет отбывать срок в одиночке

00:31 530

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

25 сентября суд Парижа вынес приговор Саркози – бывший президент получил пятилетний тюремный срок по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Отбывать наказание он начнет 21 октября.

«Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», – отмечает телеканал.

Ранее сын Николя Саркози, Луи, призвал к проведению акции в поддержку отца в день начала отбывания наказания.

Расследование дела экс-президента стартовало в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых содержалась информация о передаче властями Ливии 50 млн евро на финансирование предвыборной кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял в МВД Франции, возглавляемое тогда Саркози, несколько чемоданов с наличными на сумму около 5 млн евро. По его словам, дважды деньги передавались главе администрации Саркози Клоду Геану и один раз – лично кандидату в президенты.

В 2018 году Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих прежних заявлений против экс-президента.

