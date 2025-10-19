Баку не станет Хельсинки

Столица Финляндии Хельсинки уже 20 месяцев сохраняет беспрецедентный в мире статус города с нулевой смертностью от дорожно-транспортных происшествий. Весь 2024 год и вплоть до конца октября 2025-го на улицах этого города не было зафиксировано ни одного смертельного ДТП. Это впечатляющее достижение стало результатом последовательной реализации политики Vision Zero, проводимой через программу повышения транспортной безопасности Helsinki Traffic Safety Development Programme.

Программа спасения жизней на дорогах базируется на четырех ключевых принципах. На половине улиц Хельсинки, особенно в районах, прилегающих к школам, действует ограничение скорости до 30 километров в час. Финские специалисты по транспорту считают снижение скорости одним из важнейших факторов повышения дорожной безопасности. Кроме того, был полностью пересмотрен уличный дизайн: расширены узкие участки дорог, модернизированы перекрестки, увеличено количество надземных пешеходных переходов, улучшено освещение, установлены защитные барьеры на выделенных велосипедных дорожках. Иными словами, власти финской столицы создали такие условия, при которых физически исключается превышение скорости, что существенно повышает безопасность уязвимых участников движения. Серьезный вклад в снижение числа аварий также вносит высокоэффективная система общественного транспорта. Благодаря ей значительно сократилось использование личных автомобилей: более 90 процентов жителей Хельсинки удовлетворены работой общественного транспорта, ставшего реальной альтернативой поездкам на частном автомобиле. Еще одним важным элементом финской модели являются строгие меры в отношении нарушителей правил дорожного движения. В Финляндии применяется система штрафов, пропорциональных доходу водителя: за незначительное превышение скорости предусмотрены штрафы от 140 до 200 евро, а в случае серьезных нарушений санкции рассчитываются исходя из месячного дохода. Так, владельцу крупного бизнеса могут выписать штраф в размере до 200 тысяч евро, а обеспеченному гражданину — до 20 тысяч.

Финскую модель уже начали внедрять в соседних странах. В Норвегии смертность на дорогах составляет 16 человек на миллион жителей, в Швеции — 20, в Дании — 24. В самой Финляндии этот показатель равен 31. Эти цифры свидетельствуют о том, что Скандинавия демонстрирует наивысшие стандарты дорожной безопасности в Европейском союзе, и в связи с этим официальный Брюссель планирует масштабное внедрение финского опыта по всему ЕС. Опыт Хельсинки наглядно подтверждает: создание условий, при которых рискованные действия водителей становятся невыгодными — и финансово, и социально и практически, — является ключом к достижению устойчивой безопасности на дорогах. Проживающий в Финляндии азербайджанский режиссер, драматург, актер и основатель театра Black & White Theater Кямран Шахмардан в беседе с haqqin.az отметил, что атмосфера на улицах Хельсинки прямо противоположна ситуации в Баку. «В финском городском трафике царит атмосфера всеобщего спокойствия — никакого напряжения, бессмысленных сигналов, попыток «втиснуться», тесня другие машины, — рассказал Кямран. — У финнов, помимо государственных законов, сильно развито чувство социальной ответственности: твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Как следствие, улицы финских городов — это гармоничное сосуществование автомобильного, автобусного и трамвайного транспорта».

По мнению Шахмардана, безопасность на дорогах во многом зависит от культуры вождения, которая в Финляндии находится на очень высоком уровне. Здесь нет гонок «автошей», по вечерам не слышно «звуковых террористов», поскольку нарушать покой горожан абсолютно недопустимо. За лихачество и серьезные нарушения ПДД предусмотрены жесткие санкции, а после третьего нарушения возможно даже лишение свободы. Законы и общественные нормы обязывают водителей быть спокойными и уважительными к другим участникам движения. «Терпимость — главная причина того, что Финляндию уже много лет называют лучшей страной мира для общественной жизни», — подчеркивает Шахмардан. Он также отметил, что финская транспортная система построена таким образом, чтобы личный автомобиль использовался преимущественно для дальних поездок. А в черте города жители предпочитают передвигаться на общественном транспорте или на велосипеде. «Я живу между Хельсинки и Иматрой, где у меня свой театр, — поделился Кямран. — У меня есть электрический Audi, но если не планирую выезд за город, то в центр еду на велосипеде. Для финнов машина — это не имидж, а просто средство передвижения. Богатые финны, включая членов правительства, ездят без водителей — сами за рулем. Вождение здесь — это комфорт, а не нервы от заторов, хамства и рисков, создаваемых другими водителями. А вот в моем родном Баку я предпочту заплатить за такси, чем сесть за руль».

Между тем когда-то перспектива достижения аналогичного уровня дорожной безопасности была и у азербайджанской столицы. Но этому помешали наши чиновники, которые, воспользовавшись пандемией, фактически свернули реализацию государственной программы по усилению безопасности на дорогах. По официальным данным, в 2024 году в Азербайджане, включая Баку, произошло 1427 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 764 человека, еще 1188 получили травмы. Как сообщил haqqin.az эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров, в 2018 году специалисты различных госведомств совместно с независимыми экспертами разработали, опираясь на международный опыт, Государственную программу по безопасности дорожного движения на 2019–2023 годы. Программа, утвержденная президентом Азербайджана, была направлена на значительное повышение уровня дорожной безопасности в стране. Многие положения финской модели, включая снижение скорости, модернизацию уличной инфраструктуры и освещение опасных участков, нашли отражение в азербайджанской программе (за исключением дифференцированных штрафов). По оценке экспертов, за пять лет полная реализация программы могла бы снизить число ДТП на 30 процентов. Однако из-за халатности ответственных лиц программа была реализована лишь частично, и поставленные цели достигнуты не были.