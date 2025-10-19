Беспилотники в небе: аэропорты Калуги и Волгограда приостановили рейсы

Беспилотная опасность объявлена в аэропортах Калуги и Волгограда, а также в Тульской области на фоне угрозы атак украинских дронов. Об этом пишут российские СМИ.



«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», – написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Тем временем официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он в Telegram-канале.

Позже Кореняко указал, что прием и выпуск воздушных судов также временно приостановили в аэропорту Волгограда.

Отметим, полеты в российских аэропортах периодически приостанавливают на фоне угрозы атак украинских беспилотников.