Инспектировать войска явился лично Медведев

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области России прошли испытания перспективных образцов вооружений, сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам мероприятия.

Он заявил, что правительство России «продолжает повышать точность и дальность применения высокоточных средств поражения, и отметил, что вопросы улучшения систем ПВО и противодействия беспилотникам остаются актуальны».

«То, что является весьма актуальным сегодня для наших населенных пунктов, а не только для линий боевого соприкосновения, а именно защита от нападений противника на гражданские объекты, ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам», — сказал он.

Медведев добавил, что на полигоне также были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружений.

