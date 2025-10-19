USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента

Экс-кандидат в президенты, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж возмущен необоснованными и неподтвержденными фактами публикациями в азербайджанских СМИ, в которых его обвиняют в близких связях с экс-главой Администрации президента Рамизом Мехтиевым.

Напомним, что Р.Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в частности в подготовке государственного переворота в Азербайджане при поддержке России.

«Клевета в мой адрес подкрепляется спекуляцией имени моего отца, который скончался 36 лет назад! К тому же нивелируется моя 25-летняя деятельность в поддержку политического курса Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Однако все эти попытки не смогут отвратить меня от верной и самоотверженной борьбы во имя интересов государства, народа и нашей великой победы», - говорится в заявлении депутата, направленном в СМИ, в том числе в редакцию haqqin.az.

По словам депутата, с 1993 года он остается верным одной идее, что вызывало беспокойство у многих. «Порой и мою журналистскую деятельность некоторые воспринимали как угрозу своим интересам. Однако теперь, когда в статье о преступлениях Рамиза Мехтиева против нас распространяются ложь и клевета, мы не можем молчать.

Захид Орудж

Кем бы он ни был, любой, кто покушается на государственную власть или совершает измену, заслуживает самого сурового наказания. Но каждый должен отвечать за свои поступки лично. Измена государству и президенту непростительна. Поэтому я и заявил два дня назад: у измены не бывает ни политической принадлежности, ни возраста. Особенно когда речь идет о заговоре, поддержанном иностранной разведкой. Подобному не может быть оправдания!

Однако те, кто в 2003 году бросали камни в государство, теперь используют те же методы, пытаясь запятнать мое имя. Хотя я честно и с достоинством служил своей стране.

Пусть все знают: я никогда не участвовал в тайных проектах, тем более во встречах, связанных с иностранными разведслужбами. Я никогда не искал себе покровителей, не прятался в тени, не входил в кланы, группы или политические объединения, не создавал ложные образы и не служил чужим интересам. Этого никогда не было и не будет.

Я работал на том участке, где государство мне доверяло. Следуя идеалам одной политической силы, я всегда находил уважение президента…

Я никогда не совершал ничего, что могло бы послужить основанием для подобных обвинений. Наоборот, сделал все, что может сделать представитель аналитического центра и политический деятель, — с достоинством служил президенту и государству. Уверяю: ни клевета, ни ложь не смогут запятнать меня в глазах президента», - подытожил Орудж.

Напомним, ранее в материале информагентства АПА Захид Орудж был упомянут в качестве одного из сторонников бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, помещенного недавно под домашний арест и обвиненного в попытке захвата государственной власти и госизмене. В материале утверждалось, что Захид Орудж «пытался создать у Рамиза Мехтиева образ государственного человека» и «называл его своим отцом», якобы входя в близкий круг единомышленников экс-главы Администрации президента.

