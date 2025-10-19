Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента

Экс-кандидат в президенты, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж возмущен необоснованными и неподтвержденными фактами публикациями в азербайджанских СМИ, в которых его обвиняют в близких связях с экс-главой Администрации президента Рамизом Мехтиевым.
Напомним, что Р.Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в частности в подготовке государственного переворота в Азербайджане при поддержке России.
«Клевета в мой адрес подкрепляется спекуляцией имени моего отца, который скончался 36 лет назад! К тому же нивелируется моя 25-летняя деятельность в поддержку политического курса Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Однако все эти попытки не смогут отвратить меня от верной и самоотверженной борьбы во имя интересов государства, народа и нашей великой победы», - говорится в заявлении депутата, направленном в СМИ, в том числе в редакцию haqqin.az.
По словам депутата, с 1993 года он остается верным одной идее, что вызывало беспокойство у многих. «Порой и мою журналистскую деятельность некоторые воспринимали как угрозу своим интересам. Однако теперь, когда в статье о преступлениях Рамиза Мехтиева против нас распространяются ложь и клевета, мы не можем молчать.
Кем бы он ни был, любой, кто покушается на государственную власть или совершает измену, заслуживает самого сурового наказания. Но каждый должен отвечать за свои поступки лично. Измена государству и президенту непростительна. Поэтому я и заявил два дня назад: у измены не бывает ни политической принадлежности, ни возраста. Особенно когда речь идет о заговоре, поддержанном иностранной разведкой. Подобному не может быть оправдания!
Однако те, кто в 2003 году бросали камни в государство, теперь используют те же методы, пытаясь запятнать мое имя. Хотя я честно и с достоинством служил своей стране.
Пусть все знают: я никогда не участвовал в тайных проектах, тем более во встречах, связанных с иностранными разведслужбами. Я никогда не искал себе покровителей, не прятался в тени, не входил в кланы, группы или политические объединения, не создавал ложные образы и не служил чужим интересам. Этого никогда не было и не будет.
Я работал на том участке, где государство мне доверяло. Следуя идеалам одной политической силы, я всегда находил уважение президента…
Я никогда не совершал ничего, что могло бы послужить основанием для подобных обвинений. Наоборот, сделал все, что может сделать представитель аналитического центра и политический деятель, — с достоинством служил президенту и государству. Уверяю: ни клевета, ни ложь не смогут запятнать меня в глазах президента», - подытожил Орудж.
Напомним, ранее в материале информагентства АПА Захид Орудж был упомянут в качестве одного из сторонников бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, помещенного недавно под домашний арест и обвиненного в попытке захвата государственной власти и госизмене. В материале утверждалось, что Захид Орудж «пытался создать у Рамиза Мехтиева образ государственного человека» и «называл его своим отцом», якобы входя в близкий круг единомышленников экс-главы Администрации президента.