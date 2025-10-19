USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Австрия сдалась: путь для санкций ЕС открыт

01:20 100

Австрия поддержит 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщили в МИД Австрии, передает агентство Reuters.

Принятие 19-го пакета санкций ЕС в отношении России откладывалось по инициативе Австрии. Вена настаивала на разморозке €2 млрд российских активов с тем, чтобы передать эти средства банку Raiffeisen Bank International в качестве компенсации понесенных судебных расходов в России. Однако правительства стран ЕС выступили против, опасаясь создать «прецедент» поддержки организации, продолжающей работу в России после начала российско-украинской войны, отмечало агентство Bloomberg.

Кроме Австрии, препятствия возникли и со стороны Словакии. Как сообщал ранее портал EUobserver, власти республики выражали обеспокоенность тем, что санкционная политика ЕС наносит ущерб национальной автомобильной отрасли. Согласно информации Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, Еврокомиссия планирует в ближайшие дни опубликовать письмо, призванное снять обеспокоенность Братиславы.

Очередное заседание по вопросу введения нового пакета ограничительных мер запланировано на 20 октября. В документ, в частности, включен запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Кроме того, предлагается внести в санкционный список 118 танкеров, которые, по мнению властей стран ЕС, входят в так называемый «теневой флот» России, а также ввести запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть».

Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 777
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 9014
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 587
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 1009
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 6109
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 5531
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 5030
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
18 октября 2025, 12:39 5426
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
18 октября 2025, 23:26 1647
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
18 октября 2025, 23:22 794
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
18 октября 2025, 22:35 1430

ЭТО ВАЖНО

Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 777
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 9014
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 587
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 1009
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 6109
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 5531
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 5030
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
18 октября 2025, 12:39 5426
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
18 октября 2025, 23:26 1647
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
18 октября 2025, 23:22 794
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
18 октября 2025, 22:35 1430
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться