Австрия сдалась: путь для санкций ЕС открыт

Принятие 19-го пакета санкций ЕС в отношении России откладывалось по инициативе Австрии. Вена настаивала на разморозке €2 млрд российских активов с тем, чтобы передать эти средства банку Raiffeisen Bank International в качестве компенсации понесенных судебных расходов в России. Однако правительства стран ЕС выступили против, опасаясь создать «прецедент» поддержки организации, продолжающей работу в России после начала российско-украинской войны, отмечало агентство Bloomberg.

Кроме Австрии, препятствия возникли и со стороны Словакии. Как сообщал ранее портал EUobserver, власти республики выражали обеспокоенность тем, что санкционная политика ЕС наносит ущерб национальной автомобильной отрасли. Согласно информации Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, Еврокомиссия планирует в ближайшие дни опубликовать письмо, призванное снять обеспокоенность Братиславы.

Очередное заседание по вопросу введения нового пакета ограничительных мер запланировано на 20 октября. В документ, в частности, включен запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Кроме того, предлагается внести в санкционный список 118 танкеров, которые, по мнению властей стран ЕС, входят в так называемый «теневой флот» России, а также ввести запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть».