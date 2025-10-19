Долгожданное золото Хидаята Гейдарова

В субботу свои первые победы после Олимпиады в Париже одержал олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров. В весовой категории до 73 кг он поочередно победил соперников из Финляндии, Канады и Венесуэлы, а в финале Хидаят взял верх над представителем Чехии Хусниддином Каримовым.

Гран-при в Мексике - третье соревнование Гейдарова после Олимпиады-2024. На июньском чемпионате мира в Будапеште и на прошлой неделе на Гран-при в Перу он проиграл в первых же поединках.

В этой же весовой категории Рашид Мамедалиев стал обладателем бронзовой награды.

Помимо этого, сегодня в весе до 81 кг в финале поборется Вусал Галандарзаде, а Зелим Цкаев оспорит бронзу.

Напомним, в первый день соревнований в Гвадалахаре Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) завоевали золото, а Ахмед Юсифов (60 кг) - бронзу.