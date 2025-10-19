USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Долгожданное золото Хидаята Гейдарова

Первая победа после Олимпиады; фото
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:05 375

В мексиканской Гвадалахаре продолжается турнир Гран-при по дзюдо.

В субботу свои первые победы после Олимпиады в Париже одержал олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров. В весовой категории до 73 кг он поочередно победил соперников из Финляндии, Канады и Венесуэлы, а в финале Хидаят взял верх над представителем Чехии Хусниддином Каримовым.

Гран-при в Мексике - третье соревнование Гейдарова после Олимпиады-2024. На июньском чемпионате мира в Будапеште и на прошлой неделе на Гран-при в Перу он проиграл в первых же поединках.

В этой же весовой категории Рашид Мамедалиев стал обладателем бронзовой награды.

Помимо этого, сегодня в весе до 81 кг в финале поборется Вусал Галандарзаде, а Зелим Цкаев оспорит бронзу.

Напомним, в первый день соревнований в Гвадалахаре Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) завоевали золото, а Ахмед Юсифов (60 кг) - бронзу.

Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова Первая победа после Олимпиады; фото
04:05 376
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 2097
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 9589
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 1743
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 1805
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 6503
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 6521
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 5402
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
18 октября 2025, 12:39 5603
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
18 октября 2025, 23:26 2362
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
18 октября 2025, 23:22 1162

ЭТО ВАЖНО

Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова Первая победа после Олимпиады; фото
04:05 376
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 2097
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 9589
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 1743
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 1805
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 6503
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 6521
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 5402
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
18 октября 2025, 12:39 5603
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
18 октября 2025, 23:26 2362
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
Россия разговаривает с Сирией. А Фидан радуется
18 октября 2025, 23:22 1162
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться