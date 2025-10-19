USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Одним конфликтом станет меньше?

09:00

Афганистан и Пакистан договорились в Дохе о немедленном прекращении огня, сообщило Министерство иностранных дел Катара.

По заявлению внешнеполитического ведомства, достигнутое 18 октября соглашение предусматривает создание совместных механизмов по укреплению устойчивого мира и мониторинг соблюдения перемирия. Обе стороны также договорились провести последующие встречи в ближайшие дни.

МИД Катара надеется, что этот шаг «будет способствовать прекращению напряженности на границе между двумя братскими странами и сформирует прочную основу для устойчивого мира в регионе».

А министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в конце следующей недели в Турции. «Делегации вновь встретятся в Стамбуле 25 октября, и мы обсудим все детали», - написал он в соцсети X, подтвердив тем самым достижение перемирия между двумя странами.

Ранее на этой неделе Кабул и Исламабад после недельной эскалации, в ходе которой были нанесен авиаудар по Кабулу, договорились о двухдневном перемирии.

Обострение афгано-пакистанского конфликта произошло 9 октября, после того как боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» устроили засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять солдат и двух офицеров. На следующий день Пакистан нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле. По данным афганского портала Tolo News, удар беспилотника по автомобилю в Кабуле привел к гибели лидера пакистанских талибов Нур Вали Мехсуда. Пакистан, в свою очередь, обвинил афганскую сторону в укрывательстве боевиков, ответственных за нападения на его территории.

С 1947 года, когда с разделом Британской Индии Пакистан получил независимость, Исламабад и Кабул ведут пограничный спор. Граница между ними проходит по «линии Дюранда» протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года между афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом и представителем Британской Индии сэром Мортимером Дюрандом. У Исламабада претензий к «линии Дюранда» нет. Но Кабул утверждает, что это колониальная граница, которая лишила Афганистан части его исторических пуштунских территорий. Ни одно правительство этой страны границу по «линии Дюранда» не признавало.

