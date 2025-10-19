Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России

Утверждается, что повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, сообщают местные паблики и украинские издания.

В Оренбурге слышали взрывы в районе газзавода, о чем местные жители сообщили в соцсетях. В результате в городе наблюдалось сильное задымление, в аэропорту временно ограничили прием и выпуск авиарейсов.

Позже в своем телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, по его утверждению, частично пострадала инфраструктура предприятия.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы», — написал глава региона. По его словам, пострадавших среди сотрудников предприятия нет, городу ничего не угрожает.

Оренбургский газоперерабатывающий завод называют крупнейшим в мире газохимическим комплексом. Мощность переработки на ГПЗ составляет 37,5 млрд м³ газа в год. Завод, специализирующийся на переработке природного газа и производстве сжиженных газов, элементарной серы и пропана, не впервые становится мишенью для украинских беспилотников.

В Самарской области также была объявлена угроза удара дронов. Под атаку снова попал Новокуйбышевский НПЗ, расположенный в 20 километрах от Самары. Очевидцы сообщали о примерно нескольких взрывах и черном дыме в районе завода.

Официального подтверждения этой информации от российских военных или от властей Самарской области пока нет.

Новокуйбышевский НПЗ уже был атакован месяц назад. Генштаб ВСУ тогда заявлял о серьезном ущербе, нанесенном инфраструктуре предприятия.

Из-за угрозы беспилотников работа аэропортов в Оренбурге и Самаре была временно приостановлена.

Российское Минобороны сообщило о 45 сбитых за ночь беспилотниках. Больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Самарской области — 12, следует из сводки военного ведомства. 11 беспилотников сбито над Саратовской областью, по 5 — над Ростовской и Воронежской областями, 3 — над аннексированным Крымом, по 2 — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.