USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России

09:23 1969

В ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, сообщают местные паблики и украинские издания.

Утверждается, что повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

В Оренбурге слышали взрывы в районе газзавода, о чем местные жители сообщили в соцсетях. В результате в городе наблюдалось сильное задымление, в аэропорту временно ограничили прием и выпуск авиарейсов.

Позже в своем телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, по его утверждению, частично пострадала инфраструктура предприятия.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы», — написал глава региона. По его словам, пострадавших среди сотрудников предприятия нет, городу ничего не угрожает.

Оренбургский газоперерабатывающий завод называют крупнейшим в мире газохимическим комплексом. Мощность переработки на ГПЗ составляет 37,5 млрд м³ газа в год. Завод, специализирующийся на переработке природного газа и производстве сжиженных газов, элементарной серы и пропана, не впервые становится мишенью для украинских беспилотников.

В Самарской области также была объявлена угроза удара дронов. Под атаку снова попал Новокуйбышевский НПЗ, расположенный в 20 километрах от Самары. Очевидцы сообщали о примерно нескольких взрывах и черном дыме в районе завода.

Официального подтверждения этой информации от российских военных или от властей Самарской области пока нет.

Новокуйбышевский НПЗ уже был атакован месяц назад. Генштаб ВСУ тогда заявлял о серьезном ущербе, нанесенном инфраструктуре предприятия.

Из-за угрозы беспилотников работа аэропортов в Оренбурге и Самаре была временно приостановлена.

Российское Минобороны сообщило о 45 сбитых за ночь беспилотниках. Больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Самарской области — 12, следует из сводки военного ведомства. 11 беспилотников сбито над Саратовской областью, по 5 — над Ростовской и Воронежской областями, 3 — над аннексированным Крымом, по 2 — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 651
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 1970
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 1595
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 4121
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 5527
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 11083
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 4438
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 3734
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 7472
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 9062
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 6230

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 651
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 1970
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 1595
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 4121
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 5527
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 11083
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 4438
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 3734
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 7472
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 9062
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 6230
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться