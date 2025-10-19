USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Ответ Трампа и Вэнса: «демократы на коленях», «облитые грязью» протестующие

видео
09:45 533

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне масштабных общенациональных протестов и продолжающегося шатдауна опубликовал в соцсети Bluesky видеоролик с президентом Дональдом Трампом в образе монарха.

На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, Трамп в королевском одеянии держит меч, а известные демократы, включая экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера, преклоняют перед президентом колени.

Позже президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social также сгенерированное искусственным интеллектом видео, сделанное одним из пользователей соцсети Х. На нем Трамп в образе короля летит на истребителе, после чего начинает сбрасывать большое количество грязи на протестующих.

Кроме того, Трамп сделал репост видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Накануне во всех 50 американских штатах начались митинги группы под названием No Kings («Нет королям») против политики Трампа, проходящие на фоне шатдауна. Демонстранты держали национальные флаги, плакаты с надписями «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США» и заявляли, что политика действующего главы государства приводит государство к авторитаризму.

Трамп, отвечая на вопрос о связи приостановки работы правительства с акцией протеста, ответил, что «не является королем». Введение шатдауна Трамп назвал «ошибкой демократов».

В пятницу, 17 октября, Сенат США в десятый раз не смог принять законопроект о временном финансировании федерального правительства, таким образом, частичный шатдаун продлится как минимум до понедельника, 20 октября.

Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 654
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 1972
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 1597
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 4121
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 5528
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 11083
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 4438
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 3734
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 7472
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 9063
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 6230

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 654
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 1972
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 1597
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 4121
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 5528
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 11083
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 4438
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 3734
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 7472
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 9063
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 6230
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться