Ответ Трампа и Вэнса: «демократы на коленях», «облитые грязью» протестующие

На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, Трамп в королевском одеянии держит меч, а известные демократы, включая экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера, преклоняют перед президентом колени.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне масштабных общенациональных протестов и продолжающегося шатдауна опубликовал в соцсети Bluesky видеоролик с президентом Дональдом Трампом в образе монарха.

Позже президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social также сгенерированное искусственным интеллектом видео, сделанное одним из пользователей соцсети Х. На нем Трамп в образе короля летит на истребителе, после чего начинает сбрасывать большое количество грязи на протестующих.

Накануне во всех 50 американских штатах начались митинги группы под названием No Kings («Нет королям») против политики Трампа, проходящие на фоне шатдауна. Демонстранты держали национальные флаги, плакаты с надписями «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США» и заявляли, что политика действующего главы государства приводит государство к авторитаризму.

Трамп, отвечая на вопрос о связи приостановки работы правительства с акцией протеста, ответил, что «не является королем». Введение шатдауна Трамп назвал «ошибкой демократов».

В пятницу, 17 октября, Сенат США в десятый раз не смог принять законопроект о временном финансировании федерального правительства, таким образом, частичный шатдаун продлится как минимум до понедельника, 20 октября.