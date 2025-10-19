Новые подробности разговора Трампа с Путиным

По утверждению собеседников издания, слова Путина свидетельствуют, что он практически не отступает от своих более ранних требований, которые не привели к заключению перемирия. При этом источники отмечают, что в обмен на полный контроль над Донецкой областью Украины президент России заявил о готовности отказаться от претензий на не оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Луганскую область российская армия контролирует практически полностью.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 16 октября вновь назвал полный контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине.

Как отмечает WP, нынешние территориальные требования Путина «чуть менее масштабные», чем те, которые якобы звучали на встрече с Трампом в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома восприняли это как прогресс, указывает один из двух источников.

В то же время украинская сторона вряд ли разделит это мнение, считает другой собеседник издания - высокопоставленный европейский дипломат: «Это как продать им собственную ногу за бесценок».

По словам официальных лиц, на которых ссылается газета, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который не раз вел переговоры по Украине с Путиным в Москве, на встрече с прибывшей в Вашингтон украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль. В частности, он указывал, что в регионе живет преимущественно русскоязычное население.

В то же время сам Дональд Трамп требования Путина публично не комментировал. Официально Белый дом и Кремль информацию WP не комментировали.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с российским лидером в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель. Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе. После разговора с Путиным Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

После встречи с Зеленским 17 октября Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что и российская, и украинская армии «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат», - добавил он.

В июне 2024 года президент России заявлял, что делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение», которое заключалось в том, что для прекращения боевых действий украинские войска должны покинуть Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Еще одно условие - отказ властей Украины от вступления в НАТО, то есть нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны. Путин говорил, что после выполнения этих условий «с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры». Российский лидер подчеркивал, что это предложение предполагает не «какое-то временное перемирие или приостановку огня», «не заморозку конфликта, а его окончательное завершение». В начале августа 2025-го президент России подтвердил, что озвученные годом ранее условия по-прежнему актуальны.