Масштабные учения Израиля у границы с Ливаном

Израиль с вечера 19 октября и по четверг, 23 октября, вдоль границы с Ливаном, включая прибрежные и внутренние районы, проведет масштабные военные учения. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на армию страны.

«В рамках учений будут отрабатываться различные сценарии взаимодействия, включая оборону региона и реагирование на непосредственные угрозы на местах. Во время учений будут слышны взрывы, будет использоваться символика противника, в зоне учений будут действовать беспилотники, самолеты, морские суда, а также наблюдаться активные передвижения сил безопасности», – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Также сообщается, что армия Израиля проинформирует население в случае реальных инцидентов.