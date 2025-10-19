USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Масштабные учения Израиля у границы с Ливаном

10:30 55

Израиль с вечера 19 октября и по четверг, 23 октября, вдоль границы с Ливаном, включая прибрежные и внутренние районы, проведет масштабные военные учения. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на армию страны.

«В рамках учений будут отрабатываться различные сценарии взаимодействия, включая оборону региона и реагирование на непосредственные угрозы на местах. Во время учений будут слышны взрывы, будет использоваться символика противника, в зоне учений будут действовать беспилотники, самолеты, морские суда, а также наблюдаться активные передвижения сил безопасности», – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Также сообщается, что армия Израиля проинформирует население в случае реальных инцидентов.

Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 659
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 1978
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 1600
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 4123
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 5529
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 11084
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 4439
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 3736
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 7472
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 9065
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 6230

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 659
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 1978
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 1600
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 4123
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 5529
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 11084
Инспектировать войска явился лично Медведев
Инспектировать войска явился лично Медведев ВИДЕО
00:47 4439
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 3736
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
18 октября 2025, 14:17 7472
Кто убил Абакарова?
Кто убил Абакарова? обновлено 23:56
18 октября 2025, 23:56 9065
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18 октября 2025, 18:49 6230
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться