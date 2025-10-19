USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Нетаньяху не собирается отдавать власть

10:50 762

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства. Об этом сообщило информагентство AFP.

В эфире телеканала Channel 14 Нетаньяху на вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на ноябрь 2026 года, ответил «да». На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также коротко ответил: «Да, я выиграю».

Ранее СМИ сообщали, что Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность переноса выборов 2026 года с ноября на июнь, чтобы укрепить свои политические позиции. Нетаньяху, как сообщается, надеется заключить соглашение о нормализации отношений с Индонезией и Саудовской Аравией до выборов.

Нетаньяху, лидер правоцентристской партии «Ликуд», удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - более 18 лет суммарно (с перерывами с 1996 года). На последних выборах в 2022 году его блок правых партий снова одержал победу после короткой потери власти в 2021-м. Тогда «Ликуд» получил 32 места в Кнессете, еще 18 мандатов получили союзники из ультраортодоксальных партий и 14 - блок «Религиозный сионизм», что стало рекордом для крайне правых сил.

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 331
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2067
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5695
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 791
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9404
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 763
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2832
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4306
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2758
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5308
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6744

ЭТО ВАЖНО

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 331
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2067
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5695
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 791
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9404
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 763
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2832
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4306
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2758
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5308
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6744
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться