Нетаньяху не собирается отдавать власть

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства. Об этом сообщило информагентство AFP.

В эфире телеканала Channel 14 Нетаньяху на вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на ноябрь 2026 года, ответил «да». На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также коротко ответил: «Да, я выиграю».

Ранее СМИ сообщали, что Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность переноса выборов 2026 года с ноября на июнь, чтобы укрепить свои политические позиции. Нетаньяху, как сообщается, надеется заключить соглашение о нормализации отношений с Индонезией и Саудовской Аравией до выборов.

Нетаньяху, лидер правоцентристской партии «Ликуд», удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - более 18 лет суммарно (с перерывами с 1996 года). На последних выборах в 2022 году его блок правых партий снова одержал победу после короткой потери власти в 2021-м. Тогда «Ликуд» получил 32 места в Кнессете, еще 18 мандатов получили союзники из ультраортодоксальных партий и 14 - блок «Религиозный сионизм», что стало рекордом для крайне правых сил.