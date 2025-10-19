Китай представляет собой ежедневную угрозу безопасности Великобритании, заявил в минувший четверг глава британской MI-5 (контрразведка) Кен Маккаллум. Это заявление MI5 о «ежедневной угрозе» обнажило глубинную шизофрению британской элиты, разрывающейся между юанем и кинжалом.

О, Лондон! Столица былой империи, где тени прошлого величия сталкиваются с призраками будущего упадка. И в этом осеннем тумане сквозь витрины роскошных бутиков и стеклянные фасады банков на них смотрит новая, неумолимая реальность — желтый дракон с улыбкой партнера и когтями разведчика. Глава MI5 Кен Маккаллум изрек это вслух: угроза «ежедневна, как чашка эспрессо, и системна, как биение сердца». Это не просто тревога, а диагноз всей британской элите, пребывающей в лихорадочном бреду сытого процветания. Диагноз — «шизофрения власти»: одна рука жадно тянется за юанем, другая в страхе отшатывается от кинжала, спрятанного в рукаве дарителя.

Это не война, а медленный изнурительный вальс. Китай ведет так уверенно, что ты уже не понимаешь, ведешь ли ты его к выгоде или он тебя — к пропасти. «Системный конкурент», — шепчут в Министерстве иностранных дел. «Ежедневная угроза», — бросают им вслед из штаб-квартиры MI5, где на картах весь Лондон испещрен флажками подозрительных контактов. Проблема в том, что эти флажки стоят на зданиях тех самых банков и корпораций, что кормят страну. Главный экономический партнер оказался главным системным конкурентом. Это новая реальность, где линии фронта размыты, а угроза проникает не с танками, а через цифровые каналы и корпоративные советы.