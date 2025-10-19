USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Сводка разведки: линии фронта размыты

новая геополитика
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
11:00 2068

Китай представляет собой ежедневную угрозу безопасности Великобритании, заявил в минувший четверг глава британской MI-5 (контрразведка) Кен Маккаллум. Это заявление MI5 о «ежедневной угрозе» обнажило глубинную шизофрению британской элиты, разрывающейся между юанем и кинжалом.

О, Лондон! Столица былой империи, где тени прошлого величия сталкиваются с призраками будущего упадка. И в этом осеннем тумане сквозь витрины роскошных бутиков и стеклянные фасады банков на них смотрит новая, неумолимая реальность — желтый дракон с улыбкой партнера и когтями разведчика. Глава MI5 Кен Маккаллум изрек это вслух: угроза «ежедневна, как чашка эспрессо, и системна, как биение сердца». Это не просто тревога, а диагноз всей британской элите, пребывающей в лихорадочном бреду сытого процветания. Диагноз — «шизофрения власти»: одна рука жадно тянется за юанем, другая в страхе отшатывается от кинжала, спрятанного в рукаве дарителя.

Это не война, а медленный изнурительный вальс. Китай ведет так уверенно, что ты уже не понимаешь, ведешь ли ты его к выгоде или он тебя — к пропасти. «Системный конкурент», — шепчут в Министерстве иностранных дел. «Ежедневная угроза», — бросают им вслед из штаб-квартиры MI5, где на картах весь Лондон испещрен флажками подозрительных контактов. Проблема в том, что эти флажки стоят на зданиях тех самых банков и корпораций, что кормят страну. Главный экономический партнер оказался главным системным конкурентом. Это новая реальность, где линии фронта размыты, а угроза проникает не с танками, а через цифровые каналы и корпоративные советы.

Глава MI5 Кен Маккаллум изрек это вслух: угроза «ежедневна, как чашка эспрессо, и системна, как биение сердца»

Прозорливость старой ленинской формулы обретает зловещую актуальность. Пекин усвоил урок идеально. Он, наследник ленинских идей, действует с холодной прагматичностью транснациональной корпорации. Он не швыряет бомбы. Он продает веревку. Самую прочную, надежную, с пожизненной гарантией. И британцы покупают ее пачками для своих портов, телекоммуникационных сетей, университетов. Они сами финансируют создание орудия своего будущего стратегического поражения, потому что счет от Сити всегда приходит раньше, чем сводка от оперативников MI5.

Китай плетет эту веревку мастерски. Всего через несколько недель до заявления Маккаллума был возрожден Совместный экономический и торговый комитет (JETCO). Цифры красноречивы: британский экспорт услуг в Китай вырос на 25,9%, достигнув 20 миллиардов фунтов. Но веревка сплетена еще туже: 76% британских компаний планируют сохранить или нарастить инвестиции в Китае. Они научились жить в условиях риска, потому что альтернатива — потеря гигантского рынка — кажется куда болезненнее. Разорвать эту паутину за один день — все равно что перерезать собственную артерию.

Прозорливость старой ленинской формулы обретает зловещую актуальность. Пекин усвоил урок идеально. Он, наследник ленинских идей, действует с холодной прагматичностью транснациональной корпорации

Именно эта экономическая реальность парализует волю Лондона. Яркой иллюстрацией стал недавний провал шпионского дела против двух британцев, Кристофера Кэша и Кристофера Берри. Обвинения были сняты, и, по данным СМИ, причиной стало нежелание правительственных чиновников давать под присягой показания о китайской угрозе. Этот эпизод обнажил суть проблемы: публичная риторика о безопасности разбивается о дипломатическую и экономическую осторожность. Громкие заявления — это одно, а реальная готовность заплатить цену разрыва в 130 миллиардов долларов товарооборота — совершенно другое.

Дилемма Великобритании — это не временный кризис, а хроническое состояние. Экономическая взаимозависимость стала стратегическим полем боя. Уникальность вызова в том, что нельзя просто арестовать «крота»; нужно вести «самую долгую игру» в условиях структурной двойственности. Выживание Великобритании как суверенной нации зависит от того, найдет ли она в себе силы и мудрость не быть полезным участником собственного стратегического удушения, и начать кропотливо распутывать ту самую сеть, в создании которой она сама же и помогала. Пока же она обречена балансировать, понимая, что резкое дергание за веревку неминуемо приведет к болезненному обрушению.

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 331
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2069
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5696
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 791
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9405
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 763
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2833
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4308
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2759
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5310
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6745

