На Северном Кипре выбирают президента

Голосование началось в 08:00 по местному времени (09:00 по Баку) и продлится до 18:00 (19:00 по Баку).

В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в воскресенье, 19 октября, проходит первый тур президентских выборов.

В ТРСК зарегистрировано 218 313 избирателей. Они смогут отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, чьи имена указаны в избирательных бюллетенях.

Действующий президент Эрсин Татар принимает участие в выборах как независимый кандидат, тогда как председатель главной оппозиционной партии — Республиканской турецкой партии (CTP) — Туфан Эрхюрман выдвинут кандидатом от своей партии.

В первом туре голосования также примут участие независимые кандидаты Хюсейн Гюрлек, Мехмет Хасгюлер, Ариф Салих Кырдаг, Ахмет Боран и Ибрагим Языджы, тогда как представитель Кипрской социалистической партии Осман Зорба поборется за пост президента от своей партии.

Хюсейн Гюрлек объявил за день до выборов, что снимает свою кандидатуру в пользу Эрсина Татара, передает Anadolu.

Кандидат, набравший в первом туре более 50% голосов плюс один, будет избран президентом. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства, два претендента, получившие наибольшее число голосов, пройдут во второй тур, который состоится в течение семи дней.

Во втором туре президентом станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра избирается народным голосованием каждые пять лет без ограничения срока полномочий.