Россияне наступают на разных направлениях фронта

Российские военные продолжают наступать на разных направлениях фронта в Украине. Штурмы россиян накануне были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).

При этом, отмечается в сводке, несмотря на продвижение, в целом россияне не достигли значительных успехов.