USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Россияне наступают на разных направлениях фронта

11:38 794

Российские военные продолжают наступать на разных направлениях фронта в Украине. Штурмы россиян накануне были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).

При этом, отмечается в сводке, несмотря на продвижение, в целом россияне не достигли значительных успехов.

По данным аналитиков ISW, российские войска осуществили атаки в Сумской и Курской областях, в частности вблизи Кондратьевки и Алексеевки. В Харьковской области россияне наступали возле Волчанска, но без успеха. Но геолокационные записи показали продвижение россиян в направлении Великого Бурлука, а также на Купянском направлении. Российские подразделения утверждают, что захватили Песчаное.

По данным ISW, бои продолжаются в районе Константиновка – Дружковка. На Покровском направлении геолокационные записи подтвердили продвижение армии России к северу от Мирнограда. На Запорожье атаки происходили вблизи Орехова, Каменского и Степногорска. В Херсонской области россияне пытались атаковать возле Антоновского моста, но без успеха.

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 332
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2073
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5698
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 795
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9408
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 764
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2834
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4311
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2762
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5312
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6747

ЭТО ВАЖНО

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 332
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2073
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5698
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 795
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9408
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 764
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2834
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4311
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2762
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5312
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6747
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться