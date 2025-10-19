Россияне наступают на разных направлениях фронта

Российские военные продолжают наступать на разных направлениях фронта в Украине. Штурмы россиян накануне были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).
При этом, отмечается в сводке, несмотря на продвижение, в целом россияне не достигли значительных успехов.
По данным аналитиков ISW, российские войска осуществили атаки в Сумской и Курской областях, в частности вблизи Кондратьевки и Алексеевки. В Харьковской области россияне наступали возле Волчанска, но без успеха. Но геолокационные записи показали продвижение россиян в направлении Великого Бурлука, а также на Купянском направлении. Российские подразделения утверждают, что захватили Песчаное.
По данным ISW, бои продолжаются в районе Константиновка – Дружковка. На Покровском направлении геолокационные записи подтвердили продвижение армии России к северу от Мирнограда. На Запорожье атаки происходили вблизи Орехова, Каменского и Степногорска. В Херсонской области россияне пытались атаковать возле Антоновского моста, но без успеха.