Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
ХАМАС отвечает Америке

11:52 578

ХАМАС отверг обвинения в нарушении сделки с Израилем, говорится в официальном заявлении движения, распространенном в воскресенье.

«ХАМАС отвергает обвинения, содержащиеся в заявлении Госдепартамента США, и категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в «неминуемом нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня». Эти ложные обвинения полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и служат прикрытием для продолжающихся преступлений и систематической агрессии оккупационных властей против нашего народа», – цитирует NEWSru.co.il заявление ХАМАС.

«…Движение заявляет, что полиция Газы, пользующаяся широкой поддержкой общественности и населения, выполняет свой национальный долг… в соответствии с четкими правовыми механизмами, для защиты граждан и сохранения государственной и частной собственности», – утверждается в заявлении ХАМАС.

В сообщении ХАМАС утверждается, что обвинения США «согласуются с израильской пропагандой, которая прикрывает продолжение преступлений оккупации».

Накануне Госдепартамент США сообщил, что ХАМАС нарушает режим прекращения огня, так как учиняет расправы над жителями Газы.

Ранее стало известно, что после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем члены ХАМАС казнили десятки представителей враждебных кланов, а также других палестинцев, которых обвинили в сотрудничестве с Израилем.

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 333
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2077
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5698
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 796
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9412
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 764
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2836
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4316
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2764
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5313
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6749

