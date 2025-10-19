ХАМАС отвечает Америке

«ХАМАС отвергает обвинения, содержащиеся в заявлении Госдепартамента США, и категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в «неминуемом нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня». Эти ложные обвинения полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и служат прикрытием для продолжающихся преступлений и систематической агрессии оккупационных властей против нашего народа», – цитирует NEWSru.co.il заявление ХАМАС.

ХАМАС отверг обвинения в нарушении сделки с Израилем, говорится в официальном заявлении движения, распространенном в воскресенье.

«…Движение заявляет, что полиция Газы, пользующаяся широкой поддержкой общественности и населения, выполняет свой национальный долг… в соответствии с четкими правовыми механизмами, для защиты граждан и сохранения государственной и частной собственности», – утверждается в заявлении ХАМАС.

В сообщении ХАМАС утверждается, что обвинения США «согласуются с израильской пропагандой, которая прикрывает продолжение преступлений оккупации».

Накануне Госдепартамент США сообщил, что ХАМАС нарушает режим прекращения огня, так как учиняет расправы над жителями Газы.

Ранее стало известно, что после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем члены ХАМАС казнили десятки представителей враждебных кланов, а также других палестинцев, которых обвинили в сотрудничестве с Израилем.