Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Более семи миллионов человек под лозунгом No Kings («Нет королям») вышли в США накануне на протесты против американского президента Дональда Трампа, следует из заявления, опубликованного на сайте организаторов.

«18 октября более семи миллионов человек вышли на более чем 2700 мероприятиях во всех 50 штатах, округе Колумбия и городах по всему миру, чтобы заявить: в США нет королей, а власть принадлежит народу»,— сообщили в No Kings.

По данным полиции, в Нью-Йорке, где более 100 тыс. человек вышли на демонстрации, не произошло ни одного ареста, передает Reuters. Агентство сообщает, что толпа протестующих была неоднородной: среди участников были родители с детьми в колясках, пенсионеры и люди с домашними животными.

Протесты прошли на фоне приостановки работы федерального правительства страны, которая привела к увольнениям тысяч госслужащих и остановке ряда социальных и экономических программ.

CNN передает, что демонстранты выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции (ICE) США, размещением войск в городах страны и сокращением федеральных программ, в особенности в сфере здравоохранения.

Предыдущие протесты No Kings прошли в США в июне. Тогда по всей стране состоялось не менее 2,1 тыс. акций, на протесты вышло около пяти миллионов человек.

