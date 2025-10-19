Более семи миллионов американцев на протестах против Трампа

«18 октября более семи миллионов человек вышли на более чем 2700 мероприятиях во всех 50 штатах, округе Колумбия и городах по всему миру, чтобы заявить: в США нет королей, а власть принадлежит народу»,— сообщили в No Kings.

Более семи миллионов человек под лозунгом No Kings («Нет королям») вышли в США накануне на протесты против американского президента Дональда Трампа, следует из заявления, опубликованного на сайте организаторов.

По данным полиции, в Нью-Йорке, где более 100 тыс. человек вышли на демонстрации, не произошло ни одного ареста, передает Reuters. Агентство сообщает, что толпа протестующих была неоднородной: среди участников были родители с детьми в колясках, пенсионеры и люди с домашними животными.

Протесты прошли на фоне приостановки работы федерального правительства страны, которая привела к увольнениям тысяч госслужащих и остановке ряда социальных и экономических программ.

CNN передает, что демонстранты выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции (ICE) США, размещением войск в городах страны и сокращением федеральных программ, в особенности в сфере здравоохранения.

Предыдущие протесты No Kings прошли в США в июне. Тогда по всей стране состоялось не менее 2,1 тыс. акций, на протесты вышло около пяти миллионов человек.