Новость дня
Журналистам представили туристический потенциал Нахчывана

Отдел информации
12:21 219

17 октября при организационной поддержке Государственного агентства по туризму и при содействии полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике был организован медиатур в регион.

Основной целью мероприятия стала демонстрация полного спектра туристических возможностей Нахчывана — в частности, в сфере экотуризма, культурного и оздоровительного туризма, а также популяризация туристически значимых объектов региона среди широкой аудитории и стимулирование туристических поездок в автономную республику.

В рамках медиатура участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Далее представители СМИ ознакомились с деятельностью и туристическим потенциалом объектов, расположенных на территории Шахбузского государственного природного заповедника, включая Агбулагскую сельскую туристическую зону, горное плато Батабат и пролегающие там хайкинг-маршруты, а также физиотерапевтический центр «Дуздаг», находящийся вблизи города Нахчыван.

Отмечается, что в целях реализации мероприятий, предусмотренных «Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 17 декабря 2024 года, Государственным агентством по туризму был подготовлен «План действий по развитию туризма в Нахчыванской Автономной Республике на 2025–2027 годы». В соответствии с этим планом продолжаются работы по развитию туризма в Нахчыванском экономическом районе, совершенствованию туристической инфраструктуры автономной республики, внедрению различных направлений туризма (зимнего, сельского, экологического и др.), организации поездок иностранных туроператоров, а также зарубежных и местных представителей СМИ, созданию туристско-рекреационных зон, продвижению туристического потенциала региона на международной арене и реализации других мероприятий.

В ходе поездки по Нахчывану участники также посетили Государственный историко-архитектурный музей «Ханский Дворец», Мавзолей Момине Хатын, Музейный комплекс под открытым небом, Историко-архитектурный музейный комплекс «Нахчывангала» и др.

Кроме того, в ходе медиатура представители СМИ получили ответы на все интересующие их вопросы, что позволило детально ознакомиться с туристическим потенциалом региона и перспективами его развития.

