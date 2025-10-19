Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения

Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что одно из переданных тел опознано: это Ронен Энгель, который был убит 7 октября 2023 года, когда защищал от боевиков ХАМАС свою семью во время нападения на кибуц Нир-Оз. Его жену и двух дочерей захватили в заложники; они были освобождены в ноябре 2023 года.

ХАМАС по условиям соглашения о прекращении огня должен вернуть Израилю 28 тел погибших заложников. Движение делает это поэтапно, с момента подписания соглашения переданы 13 останков.

15 октября стало известно, что ХАМАС передал под видом тела одного из убитых заложников чужие останки. Израиль пригрозил группировке возобновлением боевых действий, в ХАМАС в ответ заявили, что поиск останков некоторых погибших «требует больших усилий и специального оборудования».

С момента вступления в силу перемирия 10 октября в рамках обмена Израиль освободил почти 2000 палестинских заключенных и передал 135 тел палестинцев. Израильские солдаты продолжают действовать более чем на половине территории сектора Газа в соответствии с условиями первого этапа соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛ предупредил палестинцев не входить в районы Газы, которые все еще находятся под его контролем, но из-за ограниченного доступа к интернету многие палестинцы не знают, где находятся израильские войска, передает BBC.

Палестинское посольство в Каире заявило, что пограничный переход «Рафах» между Египтом и Газой будет частично открыт уже в понедельник. Однако вскоре после этого офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что он «распорядился оставить переход Рафах закрытым до дальнейшего уведомления». «Его открытие зависит от того, как ХАМАС выполнит свою часть по возвращению заложников и тел погибших, а также по реализации согласованного договора», — говорится в заявлении.

Спустя чуть больше недели после заключения перемирия сотни грузовиков ежедневно въезжают через израильские контрольно-пропускные пункты, и помощь распределяется. Согласно данным, предоставленным посредникам агентством гражданских дел израильской армии и опубликованным гуманитарным управлением ООН, в четверг около 950 грузовиков с гуманитарной и коммерческой помощью пересекли границу с Израиля в Газу.