USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Перемирие нарушено

12:48 167

ВВС Израиля ударили по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на стрельбу со стороны ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

Свидетели говорят, что в зоне перестрелки был замечен израильский вертолет. ЦАХАЛ пока не комментирует этот инцидент.

В настоящий момент проходит телефонное совещание между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и командованием армии, на котором обсуждается характер ответа на нарушения ХАМАС.

Тем временем представители ХАМАС утверждают, что их целью были внутренние группировки, выступающие против движения.

Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 337
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 2081
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 5699
Россияне наступают на разных направлениях фронта
Россияне наступают на разных направлениях фронта
11:38 799
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 9416
Нетаньяху не собирается отдавать власть
Нетаньяху не собирается отдавать власть
10:50 764
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
Новые подробности разговора Трампа с Путиным
10:10 2841
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
09:23 4317
Одним конфликтом станет меньше?
Одним конфликтом станет меньше?
09:00 2764
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова
Долгожданное золото Хидаята Гейдарова И победа Вусала Галандарзаде; фото, видео, обновлено 04:57
04:57 5316
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 6750

