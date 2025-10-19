Перемирие нарушено

ВВС Израиля ударили по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на стрельбу со стороны ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

Свидетели говорят, что в зоне перестрелки был замечен израильский вертолет. ЦАХАЛ пока не комментирует этот инцидент.

В настоящий момент проходит телефонное совещание между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и командованием армии, на котором обсуждается характер ответа на нарушения ХАМАС.

Тем временем представители ХАМАС утверждают, что их целью были внутренние группировки, выступающие против движения.