Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что Россия стремится помешать Ирану поддерживать «нормальные отношения с миром». Об этом пишет Iran International.
«Касательно Ирана у России есть две красные линии: не допустить нормальных отношений Ирана с миром и не допустить прямой конфронтации между Ираном и миром. Поэтому Россия поддержала промежуточные соглашения в Женеве: они сохраняли рану открытой, но предотвращали конфронтацию», – сказал Зариф, выступая на конференции в Тегеране.
Заявление Зарифа последовало спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на брифинге, сказал, что восстановление санкций против Ирана стало возможным из-за того, что Зариф согласился на внесение в ядерное соглашение механизма snapback. «Согласовывал эту схему лично Мохаммад Джавад Зариф напрямую с Джоном Керри. Мы тогда удивились, честно говоря. Но если сами иранские наши партнеры были готовы пойти на такую формулировку, которая являлась чистой засадой, западней, конечно, мы не стали возражать», – заявил Лавров.
Отвечая главе МИД РФ, Зариф рассказал, что snapback стал заменой более жесткому механизму, предложенному Россией и Францией. «Лавров и французы предложили очень плохой план, и нам пришлось тяжело работать, чтобы принять другой», – цитирует его Iran International.
Сторонники жесткой линии в Иране давно критикуют Зарифа за принятие механизма snapback, рассматривая его как уступку, позволяющую повторно ввести санкции ООН.
В прошлом месяце Франция, Германия и Великобритания запустили механизм snapback, восстановив санкции ООН против Ирана в связи с его ядерной деятельностью после того, как они обвинили Тегеран в блокировании инспекций и отказе от дипломатических инициатив. Этот шаг был предпринят, несмотря на противодействие России и Китая.