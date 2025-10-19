Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России

«Касательно Ирана у России есть две красные линии: не допустить нормальных отношений Ирана с миром и не допустить прямой конфронтации между Ираном и миром. Поэтому Россия поддержала промежуточные соглашения в Женеве: они сохраняли рану открытой, но предотвращали конфронтацию», – сказал Зариф, выступая на конференции в Тегеране.

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что Россия стремится помешать Ирану поддерживать «нормальные отношения с миром». Об этом пишет Iran International.

Заявление Зарифа последовало спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на брифинге, сказал, что восстановление санкций против Ирана стало возможным из-за того, что Зариф согласился на внесение в ядерное соглашение механизма snapback. «Согласовывал эту схему лично Мохаммад Джавад Зариф напрямую с Джоном Керри. Мы тогда удивились, честно говоря. Но если сами иранские наши партнеры были готовы пойти на такую формулировку, которая являлась чистой засадой, западней, конечно, мы не стали возражать», – заявил Лавров.

Отвечая главе МИД РФ, Зариф рассказал, что snapback стал заменой более жесткому механизму, предложенному Россией и Францией. «Лавров и французы предложили очень плохой план, и нам пришлось тяжело работать, чтобы принять другой», – цитирует его Iran International.

Сторонники жесткой линии в Иране давно критикуют Зарифа за принятие механизма snapback, рассматривая его как уступку, позволяющую повторно ввести санкции ООН.

В прошлом месяце Франция, Германия и Великобритания запустили механизм snapback, восстановив санкции ООН против Ирана в связи с его ядерной деятельностью после того, как они обвинили Тегеран в блокировании инспекций и отказе от дипломатических инициатив. Этот шаг был предпринят, несмотря на противодействие России и Китая.