Дамаск пересматривает соглашения с Москвой: на кону военные базы и судьба Асада

Сирия и Россия проводят переговоры о пересмотре прежних соглашений между странами, заключенных с правительством сбежавшего в Москву сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, передает газета Asharq Al-Awsat.

Стороны обсудили размещение российских военных баз в Сирии, но на данный момент не достигли новых соглашений. Среди других тем, затронутых на переговорах, — судьба Башара Асада и других высокопоставленных офицеров, сбежавших в Москву, а также перспективы сотрудничества Сирии и РФ в случае урегулирования спорных вопросов.

15 октября президент Сирии на переходный период Ахмед-аш-Шараа посетил Москву. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс отношений с РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны на переговорах затрагивали вопрос российских военных баз, однако не сообщил других подробностей. По информации источников в МИД Турции, арабских СМИ, правительство Сирии запросило у России военно-техническую помощь, а взамен гарантировало сохранение военных объектов РФ на своей территории.