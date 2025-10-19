USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Дамаск пересматривает соглашения с Москвой: на кону военные базы и судьба Асада

13:23

Сирия и Россия проводят переговоры о пересмотре прежних соглашений между странами, заключенных с правительством сбежавшего в Москву сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, передает газета Asharq Al-Awsat.

Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани

Стороны обсудили размещение российских военных баз в Сирии, но на данный момент не достигли новых соглашений. Среди других тем, затронутых на переговорах, — судьба Башара Асада и других высокопоставленных офицеров, сбежавших в Москву, а также перспективы сотрудничества Сирии и РФ в случае урегулирования спорных вопросов.

15 октября президент Сирии на переходный период Ахмед-аш-Шараа посетил Москву. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс отношений с РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны на переговорах затрагивали вопрос российских военных баз, однако не сообщил других подробностей. По информации источников в МИД Турции, арабских СМИ, правительство Сирии запросило у России военно-техническую помощь, а взамен гарантировало сохранение военных объектов РФ на своей территории.

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1610
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5560
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3185
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4651
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 550
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона обновлено 14:00
14:00 1621
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2212
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1053
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3415
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6233
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10379

