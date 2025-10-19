USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

«Остановить Путина разговорами не получится»

считает президент Украины
13:34 800

Россия почти ежедневно осуществляет сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины, только на текущей неделе применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что РФ «тормозит мирный процесс».

«Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море. Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать», - написал Зеленский в воскресенье в телеграм-канале. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Зеленский считает, что «остановить разговорами Путина не получится - нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать… Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7».

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1615
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5562
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3187
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4651
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 552
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона обновлено 14:00
14:00 1624
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2214
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1054
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3417
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6234
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10381

ЭТО ВАЖНО

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1615
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5562
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3187
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4651
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 552
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона обновлено 14:00
14:00 1624
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2214
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1054
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3417
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6234
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10381
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться