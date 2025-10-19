«Остановить Путина разговорами не получится»

Россия почти ежедневно осуществляет сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины, только на текущей неделе применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что РФ «тормозит мирный процесс».

«Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море. Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать», - написал Зеленский в воскресенье в телеграм-канале. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Зеленский считает, что «остановить разговорами Путина не получится - нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать… Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7».