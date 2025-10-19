Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона

Французский телеканал TF1 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что музей ограбили несколько человек на скутерах.

Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон». По данным телеканала, они похитили драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе броши, тиары и ожерелья, после чего им удалось скрыться.

Французские власти пока не раскрывали, что именно украдено из музея.