Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона

14:00 1625

Французский телеканал TF1 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что музей ограбили несколько человек на скутерах.

Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон». По данным телеканала, они похитили драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе броши, тиары и ожерелья, после чего им удалось скрыться. 

Французские власти пока не раскрывали, что именно украдено из музея. 

* * * 13:39

В Лувре произошло ограбление. Об этом сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати.

«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — уточнила она.

По ее словам, ведется расследование случившегося. Дати не уточнила, что именно было украдено.

Le Parisien передает, что несколько вооруженных злоумышленников разбили окна и похитили ювелирные украшения, им удалось скрыться.

В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября будет закрыт в виду «исключительных обстоятельств».

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1617
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5563
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3188
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4652
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 554
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2215
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1056
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3418
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6235
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10381

