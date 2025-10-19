USD 1.7000
Давление усиливается: «Ночные сталкеры» вблизи Венесуэлы

13:48

Президент США Дональд Трамп развернул элитный армейский отряд вблизи Венесуэлы, сообщает The New York Post.

Речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном как «Ночные сталкеры», который способен доставлять в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа, включая «морских котиков», «зеленые береты» и оперативников «Дельта».

Подразделение использует вертолеты MH-60 Black Hawks и меньшие по размеру Little Birds, они были замечены во время тренировок в Тринидаде, расположенном в 500 милях (804 км) от Каракаса.

В четверг, 16 октября, американские военные провели пролет стратегических бомбардировщиков B-52 у берегов Венесуэлы. Трамп позднее сообщил, что США уничтожили подводную лодку, и лично опубликовал видео ее уничтожения. Он заявил, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Всего у берегов страны уничтожено шесть подобных судов.

С сентября США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам. В конце месяца NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что американские военные разрабатывают планы по нанесению ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Затем, 3 октября, Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.

ЭТО ВАЖНО

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1619
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5565
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3189
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4652
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 556
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона обновлено 14:00
14:00 1626
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2218
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1056
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3419
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6235
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10382
