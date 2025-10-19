USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Пасмурно и дождливо в Азербайджане

14:10 537

В понедельник, 20 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в северных и западных районах могут наблюдаться дожди, местами ливневые, выпадет град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла.

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1620
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5567
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3189
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4652
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 556
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона обновлено 14:00
14:00 1629
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2219
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1056
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3420
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6235
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10383

ЭТО ВАЖНО

Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 1620
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 5567
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 3189
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4652
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 556
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона
Лувр ограбили: украдены драгоценности Наполеона обновлено 14:00
14:00 1629
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 2219
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1056
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 3420
Выйди из класса и зайди нормально!
Выйди из класса и зайди нормально! главная тема, все еще актуально
18 октября 2025, 23:35 6235
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента
Захида Оруджа хотят очернить в глазах президента громкое заявление
00:59 10383
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться