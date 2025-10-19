Пасмурно и дождливо в Азербайджане

В понедельник, 20 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в северных и западных районах могут наблюдаться дожди, местами ливневые, выпадет град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла.