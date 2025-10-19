Рабство вместо демократии

Как известно, философия и демократия пришли на Запад из древних Афин. И вот теперь — о времена, о нравы! — те же греки предлагают западному человеку, уверовавшему в то, что он живет в «государстве всеобщего благосостояния», узаконенный вариант нового рабства. В прошлом веке Теодор Адорно дал точную характеристику сделки между обывателем и обществом: «Отдаешь права — получаешь комфорт». Но, похоже, мы подошли к моменту, когда не останется ни прав, ни комфорта. 16 октября парламент Греции утвердил законопроект, предусматривающий 13-часовой рабочий день. Его название звучит почти издевательски — «Справедливая работа для всех». Вот уж поистине: выверни понятие наизнанку, придай ему парадный блеск, и оно превращается в лозунг, в бренд, в новую норму.

Из 300 депутатов парламента 158 проголосовали «за». То есть почти половина высказалась против. Против выступила и улица — за последние две недели в стране дважды проходили общенациональные забастовки. Работники и профсоюзы называют законопроект «новым рабством». Но политическую и финансовую элиту не интересует мнение наемных работников, давно загнанных в угол, утративших веру в классовую борьбу и превратившихся из пролетариата в прекариат — бесправную массу, живущую от зарплаты до зарплаты. В прошлом году правительство Греции уже узаконило шестидневную рабочую неделю. Более того, большинство работников не имеют права отказаться от такого графика. Формально продолжительность рабочего дня в Греции составляет восемь часов, однако реальность иная: в то время как средняя рабочая неделя в Европейском союзе длится 35,8 часа, греки работают 40. И это лишь видимая часть проблемы. Многие вынуждены трудиться сразу на двух работах — не по желанию, а по необходимости, чтобы покрыть элементарные расходы. Министр труда Ники Керамевс, защищая законопроект, приводила этот аргумент как проявление заботы: если человек все равно вынужден бегать между двумя рабочими местами, то теперь он сможет проработать 13 часов на одном и «избежать гонки».

Но возникает закономерный вопрос: нормально ли, что человек проводит более половины суток на работе лишь для того, чтобы не умереть с голоду? Если современный капитализм не способен удовлетворить даже базовые потребности работника, чем он тогда отличается от капитализма эпохи Диккенса или от английского капитализма середины XIX века, описанного Карлом Марксом? Разве превращение работника в пленника собственного выживания не свидетельствует о бесчеловечности системы, об утрате ею каких-либо прогрессивных черт? Узаконить подобное положение — значит, узаконить тотальное бесправие современного человека. И что можно ожидать от индивида, застрявшего на нижней ступени пирамиды Маслоу? Какие ценности, какую культуру, какие идеи способно породить общество, в котором вся энергия уходит на борьбу за существование? Так создается новая реальность. Сначала — правовой прецедент, затем — тенденция, а потом — норма, распространяемая как «передовой опыт». Решение греческого парламента — наглядный тому пример. Формально 13-часовой день необязателен: за сверхурочные обещана доплата, предусмотрено ограничение — не более 37 таких дней в году, в среднем три раза в месяц. Но все это лишь формальности, за которыми угадывается очевидная перспектива.