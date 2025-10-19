Осторожно, Яваш!

На состоявшемся на минувшей неделе заседании Ассоциации националистического конгресса Турции внимание привлекла оживленная дискуссия между председателем партии «Победа» (Zafer Partisi) Умитом Оздагом и лидером «Хорошей партии» (İyi Parti) Мусаватом Дервишоглу. Особый резонанс вызвали слова Оздага, который известен ультрарадикальными взглядами на сирийских беженцев: «В политической среде, где Девлет Бахчели и Абдулла Оджалан стоят плечом к плечу, мы тоже могли бы выпить кофе с Мусаватом». На это Дервишоглу ответил: «А мы никогда и не расходились». Этот обмен репликами вновь актуализировал в политических кулуарах Анкары разговоры о возможном создании нового националистического альянса. В прошлом оба политика состояли в Партии националистического движения (ПНД), а затем вместе участвовали в создании «Хорошей партии». Однако после громкого конфликта, завершившегося выходом Оздага и формированием им собственной партии, их пути разошлись.

После поражения оппозиционного блока «Шестерка» на президентских и парламентских выборах 2023 года политическое поле Турции начало дробиться. Аресты, последовавшие вокруг Умита Оздага и представителей Народно-республиканской партии (НРП), создали своего рода атмосферу солидарности, хотя на данный момент неясно, трансформируется ли она в реальный политический союз. «Хорошая партия», из которой, помимо Оздага, вышел и создатель партии Anahtar Явуз Агыралыоглу, не сумела оправиться от поражений 2023 года и вновь потерпела неудачу на муниципальных выборах 2024 года. Согласно опросам, электоральная поддержка этой партии сократилась с 10 до 4 процентов. После ухода Мераль Акшенер с поста лидера партию возглавил Мусават Дервишоглу, который пытается укрепить позиции политической силы, выступающей против проекта «Турция без террора», инициированного на фоне разговоров о возможном разоружении РПК/ОНС. Своим скепсисом к этому процессу партия стремится привлечь националистически настроенный электорат. Признания этого же электората добиваются также партии Оздага и Агыралыоглу, однако последние социологические исследования показывают, что рост поддержки наблюдается у Партии националистического движения, а вовсе не у «оппозиционных националистов».

Среди сторонников всех трех партий, балансирующих на грани прохождения электорального барьера, усиливаются призывы к объединению. Первые намеки на возможный альянс исходят от самого Оздага. После скандального ухода из «Хорошей партии» и ареста он заметно смягчил тон, наладив отношения с Дервишоглу и открыто выступая за создание националистического союза. Однако сдержанная позиция «Хорошей партии» по отношению к инициативам Оздага не остается без внимания. После встречи с мэром Анкары Мансуром Явашем Дервишоглу подчеркнул, что, несмотря на совпадение взглядов по ключевым вопросам с партиями «Победа» и «Анахтар», между ними сохраняются различия в подходах и политическом стиле. В кулуарах «Хорошей партии» полагают, что причина осторожности вовсе не во внутренних разногласиях, а в низких шансах националистического альянса на успех. По их мнению, ставка исключительно на правый националистический электорат обречена на поражение. Поэтому обсуждается идея более широкого блока, включающего не только националистов, но и представителей левых сил, а также партию Yeniden Refah, возглавляемую Фатихом Эрбаканом - сыном покойного премьер-министра Неджметдина Эрбакана. В окружении Дервишоглу отмечают, что такой союз напомнил бы альянс 1991 года между Алпарсланом Тюркешем и Эрбаканом-старшим. Кроме того, партия «Возрождение благоденствия» может привлечь часть электората правящей Партии справедливости и развития.