Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян проведут встречу в Швейцарии. Об этом сообщил в соцсети сам Симонян.

Отмечается, что встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении пройдет 21 октября в Женеве на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза.

«Мы давно не встречались с госпожой Гафаровой, и я считаю эту встречу очень важной в сложившейся ситуации. Надеюсь, она пройдет хорошо», — сказал Симонян.

Последний раз Сахиба Гафарова и Ален Симонян встречались в апреле 2025 года в Петербурге.