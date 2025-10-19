USD 1.7000
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой

15:17 1181

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян проведут встречу в Швейцарии. Об этом сообщил в соцсети сам Симонян.

Отмечается, что встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении пройдет 21 октября в Женеве на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза.

«Мы давно не встречались с госпожой Гафаровой, и я считаю эту встречу очень важной в сложившейся ситуации. Надеюсь, она пройдет хорошо», — сказал Симонян.

Последний раз Сахиба Гафарова и Ален Симонян встречались в апреле 2025 года в Петербурге.

