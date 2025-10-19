USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Венгрия старается изо всех сил

15:25 687

Правительство Венгрии готово сделать все возможное для успешной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

«Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру», - заверил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что дата и организационные детали предстоящих российско-американских переговоров в Будапеште станут известны после консультаций министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые состоятся в ближайшие дни.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа «началась с вечера четверга».

Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 16:43
16:43 4058
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
15:17 1182
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 1755
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 7717
Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 2686
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 6922
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 4230
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4847
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 1376
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 3251
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1358

ЭТО ВАЖНО

Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 16:43
16:43 4058
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
15:17 1182
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 1755
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 7717
Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 2686
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 6922
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 4230
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4847
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 1376
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 3251
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1358
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться