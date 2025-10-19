Венгрия старается изо всех сил

Правительство Венгрии готово сделать все возможное для успешной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

«Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру», - заверил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что дата и организационные детали предстоящих российско-американских переговоров в Будапеште станут известны после консультаций министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые состоятся в ближайшие дни.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа «началась с вечера четверга».