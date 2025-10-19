USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Байден впервые на публике после начала облучения

фото
15:55 693

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты, пишет New York Post (NYP).

Издание отмечает, что политик выглядел «заметно ослабленным» и передвигался с поддержкой. Байдена заметили на вечерней мессе в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне в штате Делавэр. 82-летнего экс-президента сфотографировали уходящим с часовой службы. Его супруга Джилл не сопровождала Байдена.

На прошлой неделе сообщалось, что Байден начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии рака предстательной железы четвертой стадии, который распространился на костную ткань. Врачи охарактеризовали его рак как высокозлокачественный, однако гормоночувствительный, что позволяет проводить медикаментозную и лучевую терапию.

Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 16:43
16:43 4062
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
15:17 1183
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 1755
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 7718
Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 2686
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 6923
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 4231
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4847
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 1376
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 3251
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1358

ЭТО ВАЖНО

Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 16:43
16:43 4062
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
15:17 1183
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 1755
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 7718
Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 2686
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 6923
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 4231
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 4847
Германия отзывает посла в Грузии
Германия отзывает посла в Грузии
14:20 1376
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
Зариф ответил Лаврову и назвал «две красные линии» России
13:05 3251
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
Тела заложников возвращают Израилю. Нетаньяху требует выполнения всех условий соглашения
12:23 1358
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться