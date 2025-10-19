Байден впервые на публике после начала облучения

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты, пишет New York Post (NYP).

Издание отмечает, что политик выглядел «заметно ослабленным» и передвигался с поддержкой. Байдена заметили на вечерней мессе в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне в штате Делавэр. 82-летнего экс-президента сфотографировали уходящим с часовой службы. Его супруга Джилл не сопровождала Байдена.

На прошлой неделе сообщалось, что Байден начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии рака предстательной железы четвертой стадии, который распространился на костную ткань. Врачи охарактеризовали его рак как высокозлокачественный, однако гормоночувствительный, что позволяет проводить медикаментозную и лучевую терапию.