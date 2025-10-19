Миллионы долларов и драгоценности нашли у бывшего премьера и других экс-чиновников Грузии

В результате обысков в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.
Об этом заявили накануне на брифинге в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, сообщает «Эхо Кавказа».
По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объемом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
В СГБ Грузии отметили, что обыски проводились 17 октября с 10:00 одновременно в 24 квартирах и жилых домах по всей стране: в Тбилиси, муниципалитетах Дедоплисцкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми. В операции участвовали около 230 сотрудников прокуратуры и СГБ. Сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении вышеупомянутых лиц, заявили на брифинге.