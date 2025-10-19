Миллионы долларов и драгоценности нашли у бывшего премьера и других экс-чиновников Грузии

В результате обысков в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.

Об этом заявили накануне на брифинге в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, сообщает «Эхо Кавказа».