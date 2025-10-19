Британия переходит на чистую энергетику

План, опубликованный на сайте правительства, предполагает создание к 2030 году 400 тыс. рабочих мест. В список приоритетных профессий попали электрики, слесари, сантехники, сварщики, которым власти обещают высокую зарплату и достойные условия труда.

Под определение чистой энергетики попадают атомные, ветряные, солнечные и гидроэлектростанции. Их строительство и обслуживание потребует значительного роста квалифицированных кадров. Так, согласно отчету, к 2030 году количество слесарей-сантехников должно увеличиться вдвое по сравнению с 2023 годом, чтобы удовлетворить спрос отрасли, а сварщиков понадобится втрое больше.

По словам министра энергетики Великобритании Эда Милибанда, «благодаря приверженности правительства идее чистой энергетики целое поколение молодых людей в наших промышленных центрах сможет получить хорошо оплачиваемую, стабильную работу: от сантехников до электриков и сварщиков».