Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Британия переходит на чистую энергетику

17:36 598

Правительство Великобритании обнародовало национальный план перехода на чистую энергетику.

План, опубликованный на сайте правительства, предполагает создание к 2030 году 400 тыс. рабочих мест. В список приоритетных профессий попали электрики, слесари, сантехники, сварщики, которым власти обещают высокую зарплату и достойные условия труда.

Под определение чистой энергетики попадают атомные, ветряные, солнечные и гидроэлектростанции. Их строительство и обслуживание потребует значительного роста квалифицированных кадров. Так, согласно отчету, к 2030 году количество слесарей-сантехников должно увеличиться вдвое по сравнению с 2023 годом, чтобы удовлетворить спрос отрасли, а сварщиков понадобится втрое больше.

По словам министра энергетики Великобритании Эда Милибанда, «благодаря приверженности правительства идее чистой энергетики целое поколение молодых людей в наших промышленных центрах сможет получить хорошо оплачиваемую, стабильную работу: от сантехников до электриков и сварщиков».

«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии новость дополнена 18:28
18:28 729
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция
15:01 4301
Кто атаковал танкер у берегов Йемена?
Кто атаковал танкер у берегов Йемена? главное на этот час
18:16 351
Перемирие в Газе нарушено: Израиль бьет по ХАМАС
Перемирие в Газе нарушено: Израиль бьет по ХАМАС обновлено 18:14
18:14 4889
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
15:17 2012
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 2620
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 8058
Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 3299
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 7802
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 5046
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 5018

