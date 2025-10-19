«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии

«Это стало самым крупным бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает для пресечения этого, несмотря на крупные платежи и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как разграблением Америки», - считает Трамп. «С сегодняшнего дня эти выплаты, выплаты в любой форме или субсидии больше не будут предоставлять Колумбии», - подчеркнул он.

Трамп заявил, что Петро является «незаконным нарколидером, поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких полях по всей Колумбии».

Соединенные Штаты с 19 октября прекращают предоставление Колумбии выплат, субсидий и других видов финансовой помощи. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Эти наркотики производят с целью их продажи в огромных объемах в США, что приводит к гибели людей, разрушениям и хаосу», - заявил Трамп.

«Петро, очень непопулярному лидеру с низким рейтингом, который допускает резкие высказывания в отношении Америки, лучше бы незамедлительно прикрыть эти поля смерти. Или США сделают это за него, и это будет сделано не по-доброму», - добавил американский лидер.

Ранее Петро обвинил представителей правительства США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве «не имевшего отношения к наркоторговле рыбака», атаковав его неисправную лодку. Петро потребовал от правительства США официальных объяснений этого инцидента.

Накануне Трамп заявил об уничтожении по пути в США перевозившей наркотики «огромной подводной лодки». По его словам, спецслужбы США подтвердили, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Президент США подчеркнул, что при уничтожении подлодки не пострадал ни один американский солдат, и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».

США с начала сентября нанесли шесть ударов по судам в Карибском бассейне, которые, по данным американской разведки, перевозят наркотики. В результате погибло как минимум 29 человек.