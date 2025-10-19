USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Кто атаковал танкер у берегов Йемена?

В Аденском заливе загорелся танкер, перевозивший сжиженный углеводородный газ (бытовой газ). Хуситы отрицали свою причастность к нападению, Евросоюз предположил, что это мог быть «несчастный случай». Однако позже стало известно, что груз, который перевозило судно, был иранским и принадлежал так называемому «теневому флоту» Тегерана.

По данным компаний по отслеживанию движения судов, танкер MV FALCON, зарегистрированный под флагом Камеруна и принадлежащий индийской компании, был загружен углеводородным газом в порту Аслуйе (Иран) 25 сентября. Предположительно, судно направлялось в порт Рас-Исса в Йемене, чтобы доставить топливо, предназначенное хуситам, которых поддерживает Иран.

Кто атаковал танкер?

Иранский оппозиционный сайт Iran International сообщил, что танкер был поражен ракетой неизвестного происхождения. Израиль отрицал, что проводил операции в этом районе, а иранские СМИ настаивали, что судно не связано с Ираном.

Все 24 члена экипажа танкера — граждане Индии, за исключением одного украинца. Один член экипажа пропал без вести, остальные покинули судно после возгорания. Рядом находилось греческое судно, а для оказания помощи был направлен французский самолет.

Американская организация United Against Iran (UANI) ранее называла это судно частью так называемого «теневого» флота Ирана — сети танкеров, которые перевозят нефтепродукты в международных водах, нарушая глобальные санкции.

