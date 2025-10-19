Кто атаковал танкер у берегов Йемена?

В Аденском заливе загорелся танкер, перевозивший сжиженный углеводородный газ (бытовой газ). Хуситы отрицали свою причастность к нападению, Евросоюз предположил, что это мог быть «несчастный случай». Однако позже стало известно, что груз, который перевозило судно, был иранским и принадлежал так называемому «теневому флоту» Тегерана.

По данным компаний по отслеживанию движения судов, танкер MV FALCON, зарегистрированный под флагом Камеруна и принадлежащий индийской компании, был загружен углеводородным газом в порту Аслуйе (Иран) 25 сентября. Предположительно, судно направлялось в порт Рас-Исса в Йемене, чтобы доставить топливо, предназначенное хуситам, которых поддерживает Иран.