Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры

18:44 135

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие во встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может пройти в Будапеште. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам Зеленского, Трамп должен оказывать на Путина ещё большее давление, чем на ХАМАС, чтобы добиться прекращения войны в Украине.

«Путин — нечто подобное, но сильнее ХАМАС», — сказал он, подчеркнув, что война в Украине масштабнее, чем на Ближнем Востоке, а российская армия — одна из крупнейших в мире.

Комментируя возможную встречу Трампа и Путина, Зеленский отметил:

«Если мы действительно хотим справедливого и длительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?»

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, президент Украины ответил, что уже сообщил Трампу: «Я готов».

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках, Зеленский заявил:

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы есть, а не давать что-то дополнительное Путину».

Он добавил, что переговоры должны проходить «не под ракетами и не под беспилотниками».

На вопрос, способен ли Трамп положить конец войне в Украине, Зеленский ответил: «Да, благословит Бог».

«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии новость дополнена 18:28
18:28 735
Осторожно, Яваш!
Осторожно, Яваш! наша корреспонденция
15:01 4305
Кто атаковал танкер у берегов Йемена?
Кто атаковал танкер у берегов Йемена? главное на этот час
18:16 355
Перемирие в Газе нарушено: Израиль бьет по ХАМАС
Перемирие в Газе нарушено: Израиль бьет по ХАМАС обновлено 18:14
18:14 4891
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
Ален Симонян анонсировал переговоры с Сахибой Гафаровой
15:17 2016
Рабство вместо демократии
Рабство вместо демократии новый мир – старые порядки
14:31 2622
Баку не станет Хельсинки
Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
00:37 8058
Россия объявила о захвате сел в Украине
Россия объявила о захвате сел в Украине обновлено 14:52
14:52 3301
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России
Украинцы атаковали крупнейший газовый завод и НПЗ в России обновлено 14:45
14:45 7804
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана
Фаустовская сделка: Индия вторглась на задний двор Пакистана наша аналитика
11:52 5050
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку
Германия ставит на Турцию. А Эрдоган диктует повестку новая геополитика
00:05 5020

