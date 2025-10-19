Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие во встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может пройти в Будапеште. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам Зеленского, Трамп должен оказывать на Путина ещё большее давление, чем на ХАМАС, чтобы добиться прекращения войны в Украине.

«Путин — нечто подобное, но сильнее ХАМАС», — сказал он, подчеркнув, что война в Украине масштабнее, чем на Ближнем Востоке, а российская армия — одна из крупнейших в мире.

Комментируя возможную встречу Трампа и Путина, Зеленский отметил:

«Если мы действительно хотим справедливого и длительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?»

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, президент Украины ответил, что уже сообщил Трампу: «Я готов».

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках, Зеленский заявил:

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы есть, а не давать что-то дополнительное Путину».

Он добавил, что переговоры должны проходить «не под ракетами и не под беспилотниками».

На вопрос, способен ли Трамп положить конец войне в Украине, Зеленский ответил: «Да, благословит Бог».