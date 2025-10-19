Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани

Роскошная свадьба дочери Али Шамхани, советника верховного лидера Хаменеи, стала вирусным скандалом не потому, что была чрезмерно богатой — богатство в Иране давно уже стало синонимом власти, — а потому, что продемонстрировала самое опасное для любого режима: утрату морального контроля.
Фотографии со свадьбы дочери Шамхани, вспыхнувшие в иранском сегменте соцсетей, словно искры в пороховом складе, показали Иран таким, какой он есть — расколотым, лицемерным и уставшим от собственных догм. На видео сверкающие люстры, невеста в белом платье без хиджаба, цветы, золото и аплодисменты. А за кадром страна, где полиция нравов патрулирует улицы Тегерана и где женщины по-прежнему рискуют свободой за прядь волос, выглянувшую из-под платка. Иранцы увидели в этом не праздник, а издевку — символ безнаказанности касты, которая, проповедуя скромность и умеренность во всем, сама живет как восточные принцы.
Al-Arabiya подхватила кадры мгновенно. Видео превратилось в цифровую метафору, визуальное доказательство того, что система гниет изнутри. «Лицемерие и двойные стандарты» — так отзывались тысячи пользователей в соцсетях, напоминая, что подавляющее большинство молодых иранцев не могут позволить себе даже простую свадьбу. На фоне инфляции, безработицы и санкций эти кадры выглядели как вызов, как демонстрация презрения к собственному народу.
Однако за вспышкой массового негодования скрывается не просто социальное раздражение. Вопрос хиджаба, ставший центральным нервом иранской политики, вновь разделил страну. Президент Масуд Пезешкиан осторожно заявил, что «принуждение не способствует сохранению религиозных ценностей». Эти слова — почти революционные для официального Тегерана — прозвучали как сигнал того, что даже во власти начинают понимать: железная хватка шиитского морализма душит саму систему.
Однако реакция консерваторов была мгновенной и яростной: за каждым подобным высказыванием они видят «западный след», излюбленный образ врага — США, Британия, Израиль. В этом и заключается парадокс сегодняшнего Ирана. С одной стороны, элита живет в мире особняков, закрытых вечеринок и фамильных бизнесов, а с другой – требует от народа аскезы и подчинения догмам.
Свадьба дочери Шамхани — не просто эпизод, а симптом. Симптом усталости иранского общества и распада символов. Когда дочь советника верховного лидера ИРИ может позволить себе платье, за которое вчера арестовали бы любую студентку, – это значит, что идеологический монолит треснул. И неважно, что официальный Тегеран обвиняет в провокациях «иностранные СМИ»: в эпоху смартфонов внутренняя ложь видна яснее, чем когда-либо.
Иран стоит перед зеркалом, в котором отражается не религиозное государство, а семья с двойной моралью: отец проповедует набожность, а дочь демонстративно живет иначе. Вся страна, уставшая от страха и фальши, наблюдает этот семейный фарс, в котором вера превращена в форму власти, а власть — в бизнес.
Роскошь свадьбы дочери Шамхани – не про золото и цветы. Это про цинизм, утрату стыда и про то, как легко власть привыкает к собственному исключению из законов, которые сама же пишет. И пока на улицах Тегерана вновь звучат споры о хиджабе, в иранском обществе растет другое движение — за право быть честным. Любая революция начинается не с крика, а с тихого, но неотвратимого выдоха: «Достало!..»
И этот выдох уже слышен.