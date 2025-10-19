Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани

Роскошная свадьба дочери Али Шамхани, советника верховного лидера Хаменеи, стала вирусным скандалом не потому, что была чрезмерно богатой — богатство в Иране давно уже стало синонимом власти, — а потому, что продемонстрировала самое опасное для любого режима: утрату морального контроля. Фотографии со свадьбы дочери Шамхани, вспыхнувшие в иранском сегменте соцсетей, словно искры в пороховом складе, показали Иран таким, какой он есть — расколотым, лицемерным и уставшим от собственных догм. На видео сверкающие люстры, невеста в белом платье без хиджаба, цветы, золото и аплодисменты. А за кадром страна, где полиция нравов патрулирует улицы Тегерана и где женщины по-прежнему рискуют свободой за прядь волос, выглянувшую из-под платка. Иранцы увидели в этом не праздник, а издевку — символ безнаказанности касты, которая, проповедуя скромность и умеренность во всем, сама живет как восточные принцы.

Al-Arabiya подхватила кадры мгновенно. Видео превратилось в цифровую метафору, визуальное доказательство того, что система гниет изнутри. «Лицемерие и двойные стандарты» — так отзывались тысячи пользователей в соцсетях, напоминая, что подавляющее большинство молодых иранцев не могут позволить себе даже простую свадьбу. На фоне инфляции, безработицы и санкций эти кадры выглядели как вызов, как демонстрация презрения к собственному народу. Однако за вспышкой массового негодования скрывается не просто социальное раздражение. Вопрос хиджаба, ставший центральным нервом иранской политики, вновь разделил страну. Президент Масуд Пезешкиан осторожно заявил, что «принуждение не способствует сохранению религиозных ценностей». Эти слова — почти революционные для официального Тегерана — прозвучали как сигнал того, что даже во власти начинают понимать: железная хватка шиитского морализма душит саму систему. Однако реакция консерваторов была мгновенной и яростной: за каждым подобным высказыванием они видят «западный след», излюбленный образ врага — США, Британия, Израиль. В этом и заключается парадокс сегодняшнего Ирана. С одной стороны, элита живет в мире особняков, закрытых вечеринок и фамильных бизнесов, а с другой – требует от народа аскезы и подчинения догмам.