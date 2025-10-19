Трамп: Американских военных не будет в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять американских военных в сектор Газа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Наших военных не будет там, для этого нет причин», — подчеркнул Трамп.

По данным издания Axios, США могут поддержать действия Израиля по восстановлению контроля над отдельными районами Газы, если движение ХАМАС продолжит нарушать режим прекращения огня.

Американский чиновник, на которого ссылается издание, отметил, что Вашингтон ожидал новых вооруженных инцидентов после заключения соглашения о прекращении огня: «Мы знали, что это назревает. И чем дольше этим парням — Израилю и ХАМАС — позволено нападать друг на друга, тем больше они будут это делать».