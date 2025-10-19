Новая реальность: Иран без хиджаба

USD 1.7000
Джейхун Наджафов, собкор
19:26 1425

Штаб Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока («Амр-э-Маруф») в иранской провинции Тегеран объявил о готовности вывести на улицы для восстановления режима обязательного хиджаба 80 тысяч боевиков, известных как «принудительные добродетели».

Рухолла Момменнасиб, глава провинциального штаба, заявил, что «Амр-э-Маруф» намерен «противостоять секуляризму и общественному безразличию на культурном, социальном и народном уровнях».

Секретарь штаба Хоссейн Тахери Акарди уточнил в комментарии для СМИ, что в обществе происходит не просто отказ от ношения хиджаба или его «неправильного» ношения. «Наше противостояние имеет интеллектуальный и многоуровневый характер и основано на данных мониторинга, - подчеркнул Акарди. - Действия противников хиджаба отслеживаются и анализируются, а также разрабатываются культурные, медийные и правовые решения, доводимые до сведения соответствующих ведомств».

Важно уточнить, что Управление по поощрению праведности и недопущению зла было создано в 1993 году и занималось периодическими налетами на молодежные вечеринки и торжества, где пели, танцевали и употребляли алкогольные напитки. На счету Управления инициатива по блокировке доступа к интернету и зарубежным СМИ, а также жестокое подавление любого инакомыслия и протестов. До недавнего времени так называемые «отряды по борьбе с пороком» щедро финансировались властями, чтобы тактикой запугивания и арестов обеспечить строгое соблюдение обязательного хиджаба.

Однако после кровавых событий 2022 года и массовых протестов под лозунгом «Женщина, Жизнь, Свобода», вызванных убийством 23-летней Махсы Амини за «неправильный хиджаб», управление «Амр-э-Маруф» практически исчезло с политической сцены. Но в 2024 году после «голого протеста» студентки Тегеранского университета, выступившей против нападения охраны кампуса за нарушение закона о хиджабе, глава департамента Управления Мехри Талеби Дарестани заявила, что будут открыты психиатрические клиники для «лечения» женщин, нарушающих закон об обязательном ношении хиджаба.

В ответ Ассоциация иранских психиатров заявила, что не намерена участвовать в «карательной психиатрии», а сама идея лечить отказ от хиджаба — продукт больного воображения. После этого «Амр-э-Маруф» вновь ушел в политическое небытие.

Тем временем женщины без хиджабов радикально изменили облик иранских городов. Девушки и женщины с открытыми волосами свободно гуляют по улицам, сидят в кафе и ресторанах, посещают торговые центры и пользуются общественным транспортом.

Известный иранский политолог Реза Талеби отметил в интервью haqqin.az, что времена, когда по улицам иранских городов разгуливали грузные тетки и пузатые мужики в черном, арестовывавшие девушек за распущенные волосы, остались в прошлом. По его словам, разговоры о 80 тысячах боевиков, которые якобы будут патрулировать улицы, рассчитаны на успокоение религиозных радикалов в обществе и во власти, недовольных тем, что женщины сами решают, носить им хиджаб или нет.

«Парламент донимает небольшая группа пожилых, малообразованных фанатиков, которые ежедневно пикетируют Меджлис, требуя вернуть принудительный хиджаб, - рассказал Талеби. — Вот для них и запускают миф о 80 тысячах дружинниках — чтобы отвлечь их и умиротворить. Таких фанатиков в иранском обществе мизерный процент, но они ломятся во все двери и лезут во все окна, требуя обязательный хиджаб. А власти понимают, что попытка вернуть прежние меры приведет к взрыву ситуации. Люди сидят без электричества и газа, целые провинции остались без воды, бюджетники - без зарплат, а банки - без денег. Из-за новых санкций Иран потерял большую часть нефтяного экспорта, и все живут в ожидании новой войны с Израилем. В этом апокалипсисе властям не хватает только массовых протестов и столкновений с полицией. Вопрос обязательного хиджаба иранский народ снял с повестки дня сам».

Другой иранский эксперт, Джавад Аббаси, рассказал в беседе с haqqin.az, что все ключевые решения в Иране по-прежнему принимает аятолла Али Хаменеи, а остальные государственные институты находятся под его прямым или косвенным контролем.

По словам Аббаси, Хаменеи считает ношение хиджаба юридической и шариатской обязанностью, что демонстрирует противоречия между ним и исполнительной властью президента Масуда Пезешкиана. Так, по сообщениям иранских СМИ, в президентском аппарате ничего не известно о планах по активации 80 тысяч «принудительных добродетелей».

Реза Талеби

«Хаменеи, которому уже 85 лет, своими решениями усугубляет проблему преемственности власти и создает серьезные риски в процессе принятия решений», — отметил политолог.

По словам Аббаси, иранский режим представляет собой систему одновременно теократическую и демагогическую. Формально существуют некоторые демократические институты, но ключевые решения принимают религиозные лидеры. Режим контролирует народ сочетанием идеологической пропаганды и запугивания. Фактическая концентрация власти в руках аятолл делает систему деспотичной и неспособной к реформам. А после поражения Ирана в 12-дневной войне режим сосредоточил все усилия на усилении внутреннего давления.

«Власти убеждены, что единственный способ предотвратить свержение исламской системы — это управлять страной еще более деспотично, - подчеркнул Джавад Аббаси. - Их союзники серьезно ослабли в регионе и были вытеснены из Сирии. Сам иранский народ погружен в нищету, коррупцию, безработицу и глубокий экономический кризис. Все это подталкивает режим к тоталитарному теократическому управлению, и эту модель можно назвать «теологической версией Северной Кореи».

Политолог отметил, что большинство населения Ирана не принимает навязанные правила ношения хиджаба.

Джавад Аббаси

«Женщины много лет активно борются против системы, и в результате этой борьбы тысячи из них были убиты режимом, - рассказал он. -  Режим не сможет вернуть принудительное ношение хиджаба. Если он попытается вновь применить насилие, процесс обрушения системы и распада Ирана только ускорится».

По словам политолога, «женская революция» 2022 года унесла жизни более 500 человек, тысячи женщин были арестованы. Поддержка протестов через социальные сети распространилась по всему миру, тогда как меры контроля режима эффективны лишь на 30 процентов. Остальные 70 процентов общества представляют собой скрытую, но постоянную форму сопротивления.

«Сейчас Иран балансирует на грани государственного переворота, - подчеркнул Аббаси. - Если власти решат окончательно не подчиняться условиям США и их союзников по ядерной сделке, обрушение исламской республики может принять кровавый характер. Даже при внешней поддержке режим утратил долгосрочную устойчивость. И иранский народ, и страны региона, и мировое сообщество устали от власти мулл. Тектонические перемены в Иране неизбежны, и предстоящие события все больше напоминают иракский и сирийский сценарии».

