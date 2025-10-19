Новая реальность: Иран без хиджаба

Штаб Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока («Амр-э-Маруф») в иранской провинции Тегеран объявил о готовности вывести на улицы для восстановления режима обязательного хиджаба 80 тысяч боевиков, известных как «принудительные добродетели». Рухолла Момменнасиб, глава провинциального штаба, заявил, что «Амр-э-Маруф» намерен «противостоять секуляризму и общественному безразличию на культурном, социальном и народном уровнях». Секретарь штаба Хоссейн Тахери Акарди уточнил в комментарии для СМИ, что в обществе происходит не просто отказ от ношения хиджаба или его «неправильного» ношения. «Наше противостояние имеет интеллектуальный и многоуровневый характер и основано на данных мониторинга, - подчеркнул Акарди. - Действия противников хиджаба отслеживаются и анализируются, а также разрабатываются культурные, медийные и правовые решения, доводимые до сведения соответствующих ведомств».

Важно уточнить, что Управление по поощрению праведности и недопущению зла было создано в 1993 году и занималось периодическими налетами на молодежные вечеринки и торжества, где пели, танцевали и употребляли алкогольные напитки. На счету Управления инициатива по блокировке доступа к интернету и зарубежным СМИ, а также жестокое подавление любого инакомыслия и протестов. До недавнего времени так называемые «отряды по борьбе с пороком» щедро финансировались властями, чтобы тактикой запугивания и арестов обеспечить строгое соблюдение обязательного хиджаба. Однако после кровавых событий 2022 года и массовых протестов под лозунгом «Женщина, Жизнь, Свобода», вызванных убийством 23-летней Махсы Амини за «неправильный хиджаб», управление «Амр-э-Маруф» практически исчезло с политической сцены. Но в 2024 году после «голого протеста» студентки Тегеранского университета, выступившей против нападения охраны кампуса за нарушение закона о хиджабе, глава департамента Управления Мехри Талеби Дарестани заявила, что будут открыты психиатрические клиники для «лечения» женщин, нарушающих закон об обязательном ношении хиджаба. В ответ Ассоциация иранских психиатров заявила, что не намерена участвовать в «карательной психиатрии», а сама идея лечить отказ от хиджаба — продукт больного воображения. После этого «Амр-э-Маруф» вновь ушел в политическое небытие. Тем временем женщины без хиджабов радикально изменили облик иранских городов. Девушки и женщины с открытыми волосами свободно гуляют по улицам, сидят в кафе и ресторанах, посещают торговые центры и пользуются общественным транспортом.

Известный иранский политолог Реза Талеби отметил в интервью haqqin.az, что времена, когда по улицам иранских городов разгуливали грузные тетки и пузатые мужики в черном, арестовывавшие девушек за распущенные волосы, остались в прошлом. По его словам, разговоры о 80 тысячах боевиков, которые якобы будут патрулировать улицы, рассчитаны на успокоение религиозных радикалов в обществе и во власти, недовольных тем, что женщины сами решают, носить им хиджаб или нет. «Парламент донимает небольшая группа пожилых, малообразованных фанатиков, которые ежедневно пикетируют Меджлис, требуя вернуть принудительный хиджаб, - рассказал Талеби. — Вот для них и запускают миф о 80 тысячах дружинниках — чтобы отвлечь их и умиротворить. Таких фанатиков в иранском обществе мизерный процент, но они ломятся во все двери и лезут во все окна, требуя обязательный хиджаб. А власти понимают, что попытка вернуть прежние меры приведет к взрыву ситуации. Люди сидят без электричества и газа, целые провинции остались без воды, бюджетники - без зарплат, а банки - без денег. Из-за новых санкций Иран потерял большую часть нефтяного экспорта, и все живут в ожидании новой войны с Израилем. В этом апокалипсисе властям не хватает только массовых протестов и столкновений с полицией. Вопрос обязательного хиджаба иранский народ снял с повестки дня сам». Другой иранский эксперт, Джавад Аббаси, рассказал в беседе с haqqin.az, что все ключевые решения в Иране по-прежнему принимает аятолла Али Хаменеи, а остальные государственные институты находятся под его прямым или косвенным контролем. По словам Аббаси, Хаменеи считает ношение хиджаба юридической и шариатской обязанностью, что демонстрирует противоречия между ним и исполнительной властью президента Масуда Пезешкиана. Так, по сообщениям иранских СМИ, в президентском аппарате ничего не известно о планах по активации 80 тысяч «принудительных добродетелей».

«Хаменеи, которому уже 85 лет, своими решениями усугубляет проблему преемственности власти и создает серьезные риски в процессе принятия решений», — отметил политолог. По словам Аббаси, иранский режим представляет собой систему одновременно теократическую и демагогическую. Формально существуют некоторые демократические институты, но ключевые решения принимают религиозные лидеры. Режим контролирует народ сочетанием идеологической пропаганды и запугивания. Фактическая концентрация власти в руках аятолл делает систему деспотичной и неспособной к реформам. А после поражения Ирана в 12-дневной войне режим сосредоточил все усилия на усилении внутреннего давления. «Власти убеждены, что единственный способ предотвратить свержение исламской системы — это управлять страной еще более деспотично, - подчеркнул Джавад Аббаси. - Их союзники серьезно ослабли в регионе и были вытеснены из Сирии. Сам иранский народ погружен в нищету, коррупцию, безработицу и глубокий экономический кризис. Все это подталкивает режим к тоталитарному теократическому управлению, и эту модель можно назвать «теологической версией Северной Кореи». Политолог отметил, что большинство населения Ирана не принимает навязанные правила ношения хиджаба.