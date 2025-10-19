USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками

Арекипа (Перу). Столкновения демонстрантов с полицией во время протестов против президента Хосе Хери

Антананариву (Мадагаскар). Полковник Майкл Рандрианирина во время церемонии инаугурации в качестве нового президента страны. Он стал президентом после того, как предыдущий президент бежал из-за протестов молодежи

Найроби (Кения). Похороны оппозиционного лидера Раилы Одинги обернулись беспорядками. Полицейские открыли огонь по толпе, погибли четыре человека

Газа (Палестина). Очередь за едой в общественной столовой в Дейр-эль-Балахе

Чикаго (США). Федеральный агент преследует мужчину в рамках борьбы с незаконной миграцией

Каракас (Венесуэла). Фасады домов украшены изображением врача Хосе Грегорио Эрнандеса. Почитаемый миллионами людей как «врач бедных», Эрнандес станет первым католическим святым из Венесуэлы

Афины (Греция). Вид Парфенона на закате

Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 454
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 321
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 584
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 19:51
19:51 7757
Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками
Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками объектив haqqin.az
19:43 936
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 4873
Новая реальность: Иран без хиджаба
Новая реальность: Иран без хиджаба разбираем с Резой Талеби и Джавадом Аббаси
19:26 1427
Трамп: Путин «что-то заберет» у Украины
Трамп: Путин «что-то заберет» у Украины обновлено 18:59
18:59 2251
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
18:51 2708
Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры
Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры
18:44 1705
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии новость дополнена 18:28
18:28 1313
