Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками

Арекипа (Перу). Столкновения демонстрантов с полицией во время протестов против президента Хосе Хери
Антананариву (Мадагаскар). Полковник Майкл Рандрианирина во время церемонии инаугурации в качестве нового президента страны. Он стал президентом после того, как предыдущий президент бежал из-за протестов молодежи
Найроби (Кения). Похороны оппозиционного лидера Раилы Одинги обернулись беспорядками. Полицейские открыли огонь по толпе, погибли четыре человека
Газа (Палестина). Очередь за едой в общественной столовой в Дейр-эль-Балахе
Чикаго (США). Федеральный агент преследует мужчину в рамках борьбы с незаконной миграцией
Каракас (Венесуэла). Фасады домов украшены изображением врача Хосе Грегорио Эрнандеса. Почитаемый миллионами людей как «врач бедных», Эрнандес станет первым католическим святым из Венесуэлы
Афины (Греция). Вид Парфенона на закате