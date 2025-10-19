Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками

Арекипа (Перу). Столкновения демонстрантов с полицией во время протестов против президента Хосе Хери

Антананариву (Мадагаскар). Полковник Майкл Рандрианирина во время церемонии инаугурации в качестве нового президента страны. Он стал президентом после того, как предыдущий президент бежал из-за протестов молодежи