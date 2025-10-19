С луками и стрелами напали на посольство США

Богота (Колумбия). Участники Марша солидарности с Венесуэлой напали на посольство США с луками и стрелами. Четверо полицейских получили ранения, а пятеро протестующих арестованы

Вашингтон (США). Общенациональный День протеста против политики президента США Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

Газа (Палестина). Масштабные разрушения в Хан-Юнисе

Сана (Йемен). Сторонники хуситов во время антиамериканского и антиизраильского митинга вышли на акцию с портретами начальника Генштаба Мухаммада аль-Гамари, скончавшегося от ран, полученных в результате израильской атаки

Пактика (Афганистан). Похороны жертв пакистанского авиаудара в деревне Кхандаро провинции Пактика

Тирана (Албания). Албанцы протестуют на площади Скандерберга против преследований Гаагским судом некоторых лидеров Косово как военных преступников