Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

С луками и стрелами напали на посольство США

19:57 585

Богота (Колумбия). Участники Марша солидарности с Венесуэлой напали на посольство США с луками и стрелами. Четверо полицейских получили ранения, а пятеро протестующих арестованы

Вашингтон (США). Общенациональный День протеста против политики президента США Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

Газа (Палестина). Масштабные разрушения в Хан-Юнисе

Сана (Йемен). Сторонники хуситов во время антиамериканского и антиизраильского митинга вышли на акцию с портретами начальника Генштаба Мухаммада аль-Гамари, скончавшегося от ран, полученных в результате израильской атаки

Пактика (Афганистан). Похороны жертв пакистанского авиаудара в деревне Кхандаро провинции Пактика

Тирана (Албания). Албанцы протестуют на площади Скандерберга против преследований Гаагским судом некоторых лидеров Косово как военных преступников

Осень в Москве

Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 459
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 322
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 586
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 19:51
19:51 7761
Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками
Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками объектив haqqin.az
19:43 939
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 4874
Новая реальность: Иран без хиджаба
Новая реальность: Иран без хиджаба разбираем с Резой Талеби и Джавадом Аббаси
19:26 1428
Трамп: Путин «что-то заберет» у Украины
Трамп: Путин «что-то заберет» у Украины обновлено 18:59
18:59 2251
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
18:51 2711
Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры
Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры
18:44 1706
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии новость дополнена 18:28
18:28 1314

