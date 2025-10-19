Зеленский: война должна завершиться там, где стоят солдаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не побеждает в войне против Украины и несет огромные потери ради незначительных продвижений. Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает. Его армия сейчас в слабой позиции. С начала войны они смогли захватить около 1% нашей территории, но потеряли 1 миллион 300 тысяч солдат. Это высокая цена за эту землю», — отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, Россия усилила воздушные атаки, поскольку не добивается успеха на фронте. Он объяснил рост числа ударов не действиями США, а увеличением военного производства в России и помощью со стороны Северной Кореи, Китая и Ирана.

«Это не о президенте Трампе. Они усилились, потому что начали больше производить, им помогает Северная Корея, оборудование идет из Китая, иранцы передали лицензии на дроны», — сказал Зеленский.

В интервью Bloomberg он также подчеркнул, что война должна быть заморожена на текущих линиях фронта, прежде чем начнутся мирные переговоры.

«Нам нужно закончить эту войну и начать ее завершение с того места, где находятся солдаты — с линии соприкосновения. Мы не должны отдавать Путину ничего дополнительного», — заявил Зеленский.

По данным Bloomberg, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября Владимир Путин потребовал от Украины отказа от контроля над Донбассом в обмен на прекращение войны. Источники издания утверждают, что российская сторона также намекнула на готовность уступить части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом.