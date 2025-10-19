Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире

Если человек оказывается в трудной жизненной ситуации, то вне зависимости от наличия родственников, к нему на помощь приходит государственная система социального обслуживания. Наряду с увеличением социальных выплат, для уязвимых граждан и лиц, нуждающихся в особом уходе, постоянно расширяется спектр услуг, направленных на улучшение качества жизни или полное восстановление трудоспособности.

По критериям Организации сотрудничества и развития (ОЭСР), в Азербайджане отмечен один из лучших показателей социальной поддержки уязвимых групп населения.

Кто сегодня получает помощь

Сегодня социальными услугами охвачены дети, лишенные родительской опеки, люди с ограниченными возможностями, граждане, неспособные к самообслуживанию из-за болезни или инвалидности, а также лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах: пострадавшие от домашнего насилия, жертвы торговли людьми, бездомные и другие категории граждан.

За последние пять–семь лет качество социальных услуг заметно улучшилось. Значительную роль в этом сыграло выполнение совместного с Евросоюзом «Плана действий по продвижению прав инвалидов и их участию в жизни общества», а также программы повышения качества жизни инвалидов в 2006–2015 годах.

Современная структура социальной поддержки

Институты социального обслуживания, входящие в структуру Министерства труда и социальной защиты населения, получили адекватное финансирование и кадровый потенциал для реализации сложных и ответственных программ. Сегодня Агентство социальных услуг при Министерстве управляет 13 филиалами и координирует работу 21 учреждения, предоставляющего услуги уязвимым категориям граждан в мобильной, стационарной и полустационарной формах.

К числу предоставляемых услуг относятся социально-бытовые, социально-правовые, социально-реабилитационные, медико-социальные, социально-педагогические и социально-психологические услуги. Агентство охватывает все возрастные группы и территорию страны, включая новые экономические районы, обеспечивая комплексную поддержку всем, кто нуждается в особом уходе.

Сеть социальных услуг достаточно широка, а потому способна реагировать на различные вызовы, влияющие на социальную устойчивость граждан. Сюда входят учреждения социального обслуживания детей-инвалидов, психоневрологические учреждения, организации помощи престарелым, центры профессионально-трудовой реабилитации инвалидов.

Особого внимания заслуживают Центр помощи жертвам торговли людьми и центр социального обслуживания для пострадавших от домашнего насилия, которые последние годы становятся все более востребованными.