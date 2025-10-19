USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире

наш комментарий
Эльнур Мамедов, автор haqqin.az
20:05

По критериям Организации сотрудничества и развития (ОЭСР), в Азербайджане отмечен один из лучших показателей социальной поддержки уязвимых групп населения.

Если человек оказывается в трудной жизненной ситуации, то вне зависимости от наличия родственников, к нему на помощь приходит государственная система социального обслуживания. Наряду с увеличением социальных выплат, для уязвимых граждан и лиц, нуждающихся в особом уходе, постоянно расширяется спектр услуг, направленных на улучшение качества жизни или полное восстановление трудоспособности.

Если человек оказывается в трудной жизненной ситуации, то вне зависимости от наличия родственников, к нему на помощь приходит государственная система социального обслуживания

Кто сегодня получает помощь

Сегодня социальными услугами охвачены дети, лишенные родительской опеки, люди с ограниченными возможностями, граждане, неспособные к самообслуживанию из-за болезни или инвалидности, а также лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах: пострадавшие от домашнего насилия, жертвы торговли людьми, бездомные и другие категории граждан.

За последние пять–семь лет качество социальных услуг заметно улучшилось. Значительную роль в этом сыграло выполнение совместного с Евросоюзом «Плана действий по продвижению прав инвалидов и их участию в жизни общества», а также программы повышения качества жизни инвалидов в 2006–2015 годах.

Современная структура социальной поддержки

Институты социального обслуживания, входящие в структуру Министерства труда и социальной защиты населения, получили адекватное финансирование и кадровый потенциал для реализации сложных и ответственных программ. Сегодня Агентство социальных услуг при Министерстве управляет 13 филиалами и координирует работу 21 учреждения, предоставляющего услуги уязвимым категориям граждан в мобильной, стационарной и полустационарной формах.

К числу предоставляемых услуг относятся социально-бытовые, социально-правовые, социально-реабилитационные, медико-социальные, социально-педагогические и социально-психологические услуги. Агентство охватывает все возрастные группы и территорию страны, включая новые экономические районы, обеспечивая комплексную поддержку всем, кто нуждается в особом уходе.

Сеть социальных услуг достаточно широка, а потому способна реагировать на различные вызовы, влияющие на социальную устойчивость граждан. Сюда входят учреждения социального обслуживания детей-инвалидов, психоневрологические учреждения, организации помощи престарелым, центры профессионально-трудовой реабилитации инвалидов.

Особого внимания заслуживают Центр помощи жертвам торговли людьми и центр социального обслуживания для пострадавших от домашнего насилия, которые последние годы становятся все более востребованными.

Сеть социальных услуг достаточно широка, а потому способна реагировать на различные вызовы, влияющие на социальную устойчивость граждан

Поддержка и реабилитация граждан

Более 2,2 тысячи человек получают в этих учреждениях комплексную поддержку под постоянной государственной опекой. Социально-бытовое обслуживание на дому предоставляется одиноким пожилым людям, престарелым супругам и лицам с ограниченными возможностями, не проживающим с трудоспособными родственниками и нуждающимся в помощи. На сегодняшний день 4 100 одиноких пожилых людей в городах и сельской местности получают социально-бытовые услуги на дому.

Социальные работники Азербайджана — это высокоподготовленные специалисты с сильными моральными качествами. Они посещают дома граждан, помогают в ведении хозяйства, приобретении товаров первой необходимости и поддерживают их в повседневных делах.

Защита женщин и детей

Государство уделяет особое внимание женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. С 2021 года в Агентстве социальных услуг действует специализированное отделение социальной реабилитации, в котором жертвам оказывается комплексная поддержка: социально-бытовая, социально-экономическая, социально-психологическая, медико-социальная и консультативная помощь. В 2025 году социальные услуги по реабилитации получили 61 пострадавшая женщина.

Продолжается работа по психосоциальной реабилитации детей из уязвимых категорий, их интеграции в общество и поддержке семей. Для этого при учреждениях социального обслуживания созданы центры постоянного дневного ухода для детей с инвалидностью до 18 лет, предоставляющие услуги в полустационарной форме. Более 900 детей получают социальные услуги через детские сады в 30 городах и районах страны.

По оценкам ОЭСР, Азербайджану удалось найти баланс между сравнительно высокими пособиями, поддерживающими достойный уровень жизни, и политикой активного вовлечения граждан в трудовую деятельность и предпринимательство

Приоритеты и расширение сети

Сегодня ключевыми приоритетами системы социального обслуживания остаются формирование квалифицированного кадрового потенциала и расширение сферы предоставляемых услуг. Основные принципы работы — адресность и доступность качественных услуг. Расширение сети центров социального обслуживания является одной из главных задач. До конца года планируется открыть еще пять центров, что увеличит их общее количество до десяти.

Международная оценка и национальный опыт

По оценкам ОЭСР, Азербайджану удалось найти баланс между сравнительно высокими пособиями, поддерживающими достойный уровень жизни, и политикой активного вовлечения граждан в трудовую деятельность и предпринимательство. Это особенно важно для представителей уязвимых категорий, способных возвращаться к активной работе. В отличие от ряда стран, где социально зависимые группы составляют значительную часть населения, азербайджанская система не несет на себе подобной нагрузки.

Социальная защита в развитых странах «золотого миллиарда» является фундаментальным правом человека и одним из важнейших инструментов борьбы с бедностью и неравенством. Для Азербайджана эффективная поддержка уязвимых граждан — показатель качества жизни и социального прогресса. Она является ключевой частью национальной стратегии по развитию человеческого потенциала, повышению социальной и политической стабильности, а также поддержки личного роста граждан страны.

