В Иране казнили еще одного «шпиона Моссада»

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении человека, обвиненного в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад. Об этом сообщил сайт судебной системы страны Mizan Online.

По данным издания, казнь состоялась 18 октября в провинции Кум, в центральной части Ирана. Осужденный, по информации суда, вступил в контакт с израильскими спецслужбами в 2023 году и был арестован в том же году.

Он был приговорен к смертной казни за «сотрудничество с израильской разведкой и передачу конфиденциальной информации».