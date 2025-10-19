USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

В Иране казнили еще одного «шпиона Моссада»

20:21 138

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении человека, обвиненного в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад. Об этом сообщил сайт судебной системы страны Mizan Online.

По данным издания, казнь состоялась 18 октября в провинции Кум, в центральной части Ирана. Осужденный, по информации суда, вступил в контакт с израильскими спецслужбами в 2023 году и был арестован в том же году.

Он был приговорен к смертной казни за «сотрудничество с израильской разведкой и передачу конфиденциальной информации».

Турции преградила путь Греция
Турции преградила путь Греция наше поле зрения
20:18 468
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире
Социальная поддержка уязвимых в Азербайджане – одна из лучших в мире наш комментарий
20:05 325
С луками и стрелами напали на посольство США
С луками и стрелами напали на посольство США объектив haqqin.az
19:57 590
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра
Средь бела дня: дерзкое ограбление Лувра обновлено 19:51
19:51 7764
Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками
Похороны оппозиционного лидера обернулись беспорядками объектив haqqin.az
19:43 946
Сводка разведки: линии фронта размыты
Сводка разведки: линии фронта размыты новая геополитика
11:00 4877
Новая реальность: Иран без хиджаба
Новая реальность: Иран без хиджаба разбираем с Резой Талеби и Джавадом Аббаси
19:26 1436
Трамп: Путин «что-то заберет» у Украины
Трамп: Путин «что-то заберет» у Украины обновлено 18:59
18:59 2255
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий
18:51 2719
Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры
Зеленский ответил, поедет ли в Будапешт на переговоры
18:44 1710
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии
«Незаконный нарколидер»: Трамп предупреждает президента Колумбии новость дополнена 18:28
18:28 1315

