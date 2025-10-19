Турции преградила путь Греция

Программа предусматривает возможность привлекать на рынке капитала до конца текущего десятилетия до 150 миллиардов евро. Средства эти должны быть направлены на совместные закупки вооружений, боеприпасов, беспилотных аппаратов, систем противовоздушной обороны, а также на развитие общеевропейской инфраструктуры безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с жёстким заявлением, осудив позицию Греции, которая препятствует присоединению Анкары к общеевропейской программе SAFE — новой финансовой инициативе Европейского союза, направленной на укрепление оборонного потенциала Европы.

Греция, как отметил Фидан, заняла откровенно враждебную позицию, мотивируя своё сопротивление «необходимостью защитить собственные интересы». По его словам, в Афинах по-прежнему руководствуются антагонистическим подходом к Турции, превращая её при любых внутренних неудачах в универсальный объект обвинений.

«Греческая политика подпитывается антитурецкими настроениями, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. - Всякий раз, когда у них возникают внутренние проблемы, они тут же вспоминают Турцию. Премьер-министр Греции с гордостью заявляет в парламенте, что не допустит нашего участия в SAFE, чтобы якобы защитить свою страну. Это должно вызывать серьёзную настороженность».

По данным издания Al-Andalus, Европейская комиссия уже получила официальную заявку Турции на участие в программе SAFE и приступила к ее рассмотрению. Представитель комиссии Томас Ренье подтвердил, что процесс находится на ранней стадии, и уточнил: если будет принято решение поддержать вступление Турции, то для начала двусторонних переговоров по этому вопросу потребуется согласие Совета ЕС.